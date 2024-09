Un tren atropella a una vaca en Ribadeo

Un convoy del tren de vía de estrecha que recorre la comarca de A Mariña atropelló en la tarde de este miércoles a una vaca en las cercanías del apeadero de la parroquia de Ribadeo de A Devesa, concretamente a su paso por la zona del barrio de Esteiro que está próximo a As Catedrais, causando la muerte del animal.

En el tren, formado en ese momento por dos máquinas y un vagón, no había ningún viajero, solo el maquinista, que no sufrió ningún daño dado que el impacto no hizo ninguna mella en el tren que, de hecho, ni tan siquiera llegó a descarrilar.

Eso sí, el convoy tuvo que estar detenido en ese punto durante algo más de una hora hasta que llegaron los operarios para retirar a la vaca, que había quedado en la vía impidiendo el paso del tren, que posteriormente siguió su camino sin problemas.