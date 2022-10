Sol Picó, bailarina y coreógrafa: "Trato cosas profundas, pero con simpatía"

Pese a su experiencia, Sol Picó asegura estar expectante ante lo que se encontrará el sábado en Ribadeo con una obra a mitad de camino entre la revista y la danza. Fue Premio Crítica de las Artes Escénicas y arranca a las ocho en el auditorio. Se pueden comprar las entradas en www.gameoverpro. es y en taquilla.

Viendo el argumento de la obra, parece recordar a El crepúsculo de los dioses pero en plan divertido. ¿Firmaría esa afirmación?

(Ríe). Pues está bastante bien definido… Amparándose en la lentejuela y el brillo, en la obra ves lo que se esconde detrás. La amargura de una vedete que se da cuenta de que no lo consiguió y llega ese momento en que se ve más cerca de la decadencia y empieza la bajada a los infiernos.

Pero no por ello parece renunciar a la risa y el buen humor.

No, no. A mí me gusta siempre hablar de cosas profundas y emociones intensas pero dándoles una vuelta con ironía y simpatía. Un poco eso de reírte de ti mismo. En el fondo la definición sería que esto es una tragicomedia.

No es corriente la mezcla de danza con aspectos de la revista como la picaresca o la fusión con el público. ¿Qué respuestas se está encontrando?

Yo también cuando pensé en el mundo del Paralelo de los años 20 y 30 de Barcelona, vi que era algo que no tenía nada que ver con la danza contemporánea, pero me pareció algo muy interesante y me pareció bueno mezclarlo y darle una vuelta. La respuesta del público está siendo maravillosa, porque tienen sus diez minutos de gloria y a todo el mundo le gusta sentirse un poco vedete por un rato. Chocamos mundos y emociones y está gustando mucho.

¿Es complicado levantar un espectáculo de estas características?

Pues la realidad es que como llevo ya casi treinta años con la misma compañía... pues es distinto. Nos proponemos hacer algo y como sea hay que hacerlo y sacarlo adelante. Tengo un equipo maravilloso y todo el mundo se junta y pone sus ideas. Desde el iluminador a vestuario, los bailarines y actores... todos. Y se emocionan con las historias. Cuesta, es verdad, pero seguimos ahí.

Viendo su historial impresiona muchísimo que tiene en su habernada menos que diez premios Max. ¿Todavía sabe lo que decir cuando recoge uno?

Es muy fuerte esto de los premios. El otro día les decía que no me den más porque me envalentono y me dan ganas de no bajarme. Pero sí, la realidad es que son un combustible para seguir avanzando.

Es usted una bailarina multidisciplinar que tocó muchos palos en su carrera. ¿En qué modalidad se siente más cómoda?

Yo empecé con la danza clásica y luego me metí de lleno en la contemporánea. Como el cuerpo tiene una memoria física que está ahí, eso lo conservo. Luego se generó una fusión que yo misma propicio y por ejemplo uso zapatillas de puntas para bailar flamenco... Uso distintas disciplinas para expresar lo que quiero.

Sus giras la llevaron, literalmente, por todo el mundo. ¿Es cierto entonces que la danza es un lenguaje universal?

Siempre que hay un texto todo se complica, pero cuando el lenguaje es corporal, de movimiento y del cuerpo, eso es lo más universal que hay y puedes recorrerte el mundo sin problemas.