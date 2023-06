"Se trata de ayudar a la persona, no de ganarnos la vida a costa de los problemas que tiene"

Burela cuenta con un nuevo despacho de abogacía, que ha abierto el licenciado José Antonio González Vázquez en el número 12 de la Rúa Pardo Bazán, donde ejerce su profesión como autónomo. Llegó a la localidad en 2021 al mudarse con su pareja, que trabaja en el Hospital Público da Mariña. Hasta abril compartió despacho en Viveiro con unos compañeros y este mes ha dado el salto para contar con una oficina propia, desde la que ya atiende al público.

¿Por qué escogió Burela para abrir su despacho?

Es la localidad donde vivo y en la que decidí instalarme cuando me mudé con mi pareja a la comarca, donde formamos una familia. Consideramos que era la mejor opción, la que mejor situación tiene por su ubicación céntrica, la disponibilidad y la comodidad. Estamos muy contentos en Burela, que es una villa que familiarmente me acogió muy bien y me gusta desarrollar aquí mi negocio, aunque conservo el despacho en Lugo, porque empecé allí.

¿Cuál es la cartera de servicios que ofrece?

Es un despacho que lleva asuntos de derecho civil, penal y social, porque tramitamos muchas reclamaciones bancarias de gastos hipotecarios, tarjetas revolving o intereses abusivos, y también sobre retrasos aéreos o pérdidas de equipaje por parte de aerolíneas. La mitad de la cartera está dedicada a reclamaciones de consumidores, pero además llevamos incapacidades, asuntos de familia, herencias y también accidentes de tráfico y multas. Asimismo ofrezco asesoramiento a empresas de transporte de mercancías.

"La mitad del negocio se centra en reclamaciones de los consumidores, pero también llevamos más asuntos"

¿Hay muchas reclamaciones por asuntos bancarios?

Todas las semanas entra algún asunto relacionado con los consumidores, están muy en auge en todos los estamentos sociales.

¿Resulta difícil hacerse un hueco en la abogacía profesional?

Es una profesión que hace unos años era más difícil de alcanzar. Hoy en día la competencia es brutal, sobre todo para quienes empezamos de cero, sin vinculación familiar ni amistades en el gremio, como es mi caso. Lo más complicado es hacerse con una cartera de clientes que confíen en ti, cuando esto ocurre es porque el trabajo que haces está bien. Ahora el colectivo está en guerra contra la mutualidad por las pensiones, ya que no dejamos de ser un autónomo como cualquier otro.

¿Qué le aporta su profesión?

Es una satisfacción, sobre todo cuando ves un cliente que viene con un problema y lo solucionas. Descarga en ti el problema e intentas dar la mejor solución o al menos mejorar la situación. La gente debe perder el miedo a reclamar sus derechos. Los abogados somos personas accesibles, hoy en día hay muchos abusos y nosotros podemos ayudar. Mucha gente es reacia, pero considero que es mejor hacer muchas consultas antes de iniciar cualquier negocio o iniciativa.

¿Cree que el factor económico puede disuadir a los clientes?

Cobramos por el servicio que prestamos, somos especialistas. Hay muchos temas que pueden consultar y darnos una oportunidad de asesorarles, pero tiene un coste, porque nos ganamos la vida así. En la actualidad, la sociedad está muy burocratizada, hay gran cantidad de trámites online, en los que es fácil cometer errores y además es un nicho para las estafas, como se está viendo con las compras por internet, y eso da lugar a muchas molestias. La gente asocia abogado con juicio y mucho dinero, pero resolvemos asuntos sin llegar al juzgado, se trata de ayudar a la persona, no de ganarnos la vida a costa de los problemas que tiene. Por eso es bueno que se asesoren sin compromiso porque tienen más derechos de los que creen.