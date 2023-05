El traslado de San Gonzalo en Foz, una tradición de siglos y muy viva

Del traslado de la imagen de San Gonzalo desde la basílica de San Martiño en Foz hasta el área recreativa de Bispo Santo hay noticias de que se hacía "con anterioridade ao ano 1670", según indican desde la comisión organizadora en base a los estudios del historiador Xoán Ramón Fernández Pacios. Los romeros cumplieron con esta tradición secular y el santo ya está en la ermita del monte para la fiesta que arranca este viernes.

La romería está vinculada con la leyenda de que San Gonzalo libró al pueblo focense de una invasión vikinga cuando era obispo y la catedral de la diócesis se encontraba en San Martiño. Dice que cuando los vecinos fueron en busca de ayuda a la catedral, el obispo los instó a subir hasta el monte de A Grela en procesión. El propio San Gonzalo subía con una cruz grande que le pesaba mucho y cada vez que se arrodillaba para descansar y rezar se hundía un barco de la flota invasora.

Tras esto, los vecinos levantaron la capilla, que es la misma que existe en la actualidad y que dio origen a la romería. Consta que la ermita estaba en pie "antes do ano 1577", por lo que el origen de la fiesta podría situarse "xa a finais do século XVI".

Tras el traslado del santo para la edición de este año, ya en la ermita, el historiador dio una charla en la que recordaba un artículo del profesor Ramón Salgado Toimil publicado en 1943 donde afirmaba que la capilla "fora construída pouco tempo despois do milagre de San Gonzalo" y aludía también a la procesión que realizaban los vecinos el "luns de Pentecostés", en que "comezaba a chegar unha lexión de romeiros" hasta San Martiño para después acompañar en procesión a la imagen hasta el área recreativa "pola mesma ruta pedregueira da lenda do milagre do Bispo Santo".