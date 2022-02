Trasladan a Porto Chico un zifio avistado flotando muerto frente al litoral de Foz

Vecinos de Foz avistaron este miércoles flotando en el mar cerca del paseo marítimo en la zona de Ronqueira, situada entre las playas de A Rapadoira y Llas, un ejemplar de zifio común, según confirma la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma), quien se desplazará este jueves hasta el muelle focense para examinar el cetáceo y extraer muestras del mismo. El objetivo es intentar determinar las causas de su muerte.

La Policía Local de Foz alertó de la incidencia al Centro Zonal de Salvamento Marítimo en Fisterra tras recibir el aviso del 112 Galicia respecto al avistamiento del cetáceo muerto y a la deriva alrededor de las cinco menos cuarto de la tarde de este miércoles.

El vecindario ya había alertado a media tarde de este martes de la presencia del cetáceo, entonces supuestamente moribundo en el área situada frente a Ollo do Mar, a unos 300 metros del litoral, según indicaron los vecinos y desde Protección Civil. Entonces no pudieron apreciar sus dimensiones ni la especie al no verse las aletas y ser visible solo de manera parcial.

Salvamento coordinó el envío de la embarcación Salvamar Alioth, que se desplazó desde el puerto de Burela, junto con la LS Saturno de la Cruz Roja de esta localidad. Entre ambas remolcaron el ejemplar y lo dejaron sujeto con un cabo a un noray del muelle focense de Porto Chico. Así concluyó pasadas las seis de la tarde el dispositivo activado para el remolque del animal.

RETIRADA. La previsión es que la retirada del animal se produzca también este jueves después de que el alcalde, Fran Cajoto, contactase con la Xunta, cuyos servicios de Medio Ambiente se harán cargo del traslado e incineración del animal, una vez que este sea examinado por los especialistas de la Cemma.

Al medir más de tres metros de longitud será la Xunta la encargada de su retirada. Sus dimensiones exactas se desconocen, dado que los datos aportados por las diferentes personas que le vieron difieren y van desde los cuatro hasta los ocho metros.

Pablo Covelo, de la Cemma, señaló que por los datos de que disponen, tras recibir imágenes, se trata de un zifio común. La presencia de esta especie en las costas gallegas es rara. De hecho, hay menos de un registro al año en Galicia. Esto hace que tenga interés el estudio del ejemplar localizado en Foz.

El zifio habita zonas de grandes profundidades y además tiene el récord de buceo en profundidad entre los cetáceos, puesto que es capaz de bajar a casi tres kilómetros y aguantar unas dos horas sumergido sin subir a la superficie para tomar aire.