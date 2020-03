Transportistas se ven sin material ni apoyo en rutas

Los camioneros agradecen el reconocimiento a su labor fundamental de abastecimiento de supermercados y centros productivos pero ven que se les cierran puertas para realizar ese trabajo.

Desde Suárez Óliver, uno de los principales transportistas mariñanos de madera hacia Ence y de otras mercancías por España, lamentan que "a ruta nacional xa apenas ten onde comer ou facer as necesidades básicas como ducharse; hai grandes superficies comerciais que queren que lles leves as mercadorías pero chegas alí e pechan as instalacións para quenes traballan ao volante".

El xovense Jesús Suárez indica que el colmo, pese a ser un sector estratégico para la economía, es que les veten el acceso a material básico como guantes, mascarillas o geles. "Transportámolas nós pero logo vas pedilas para poder traballar con seguridade e resulta que as teñen reservadas ou requisadas para a sanidade ou as forzas de seguridade", lamenta.

Y añade: "Chegas ás fábricas e non che deixan entrar, coa madeira non hai problema pois vas á casa todos os días pero no resto nos discriminan por todos lados e non é xusto". Sin restaurantes ni áreas de servicio, les queda comida basura.