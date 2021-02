El sector del transporte tampoco pasa por su mejor momento. La pandemia de covid- 19 hace que sea esencial para la distribución de mercancías, pero representantes del colectivo en A Mariña que operan en el territorio nacional e incluso en el europeo explican que la crisis económica derivada de la situación sanitaria acarrea una reducción considerable del movimiento de las diferentes mercancías, tanto en el campo industrial como a nivel general.

El gerente de Suárez Oliver Transportes, Jesús Antonio Suárez Oliver, explica que "o menor consumo conleva menos transporte". "No sector forestal de Galicia estáse a traballar menos, non sei se é porque non venden o produto final ou porque o prezo da madeira tamén baixou, e estáse producindo un recorte importante, de arredor do 30%. Os camioneiros que están na ruta notárono máis en decembro e xaneiro pasados", dice.

Su empresa mueve carga general por toda España, desde tablas a cemento o ladrillo pasando por productos de alimentación e higiene, pero indica que el producto industrial es el que acusa el mayor descenso. "É no que máis baixa a demanda e nós temos problemas para os retornos porque non hai consumo", señala. Esto supone que cada vez regresan más veces al punto de origen con los camiones vacíos.

Suárez subraya que "os impostos hai que pagalos igual e os combustibles, as autopistas, e a ITV, todo. Pasa igual que na hostalaría, o que ten hipoteca e obreiros ten que pechar, e que fai con 700 ou 800 euros de axuda? Nada, isto vai pasar unha factura larga", lamenta el empresario con base en Xove.

La crisis afecta a todos los sectores, desde la hostelería a la construcción pasando por la industria, que "está moi parada toda, e na alimentación móvese o básico, porque nalgúns produtos, como as bebidas refrescantes xa se notou un descenso do consumo, reduciuse un 50% ao estar pechada a hostalaría". Piensa que habrá "xente que fará cartos coa venda de máscaras e vacinas, pero o stock de coches feitos xa se fala de mandalo para o desguace, porque non se vende. Se non sales, non compras roupa nin vas á perruquería, e ao prolongarse a situación cada vez vaise notando máis".

La situación es preocupante, pero además los camioneros trabajan en condiciones precarias

Jesús Antonio Suárez comenta que por ahora no redujeron personal, dado que han intentado que los trabajadores cogiesen días de vacaciones, pero "estáse barallando. Abriu algo Alcoa, pero que importa que saia aluminio se ao finalcamións cargados".

Los transportistas están indignados con la situación que padecen sus chóferes a diario. "Os condutores teñen problemas para comer, ir ao baño, porque os locais que quedaban abertos en Galicia agora ás seis da tarde están pechados, polo que atópanse con moitas limitacións. Todo son restriccións, non se acordan de que a xente que viaxa ten que comer e ducharse. O transporte é un sector ao que nunca apreciou ninguén, polo que cada un amáñase á súa maneira, pero non é xusto", dice Suárez Oliver.

La queja es compartida por todas las empresas consultadas. Desde Reyco, con sede en Foz, Iván Marrube asegura que "a nivel dos chóferes está afectando moitísimo, son os grandes esquecidos, están traballando de forma precaria, sen servizos e comendo de bocadillos na estrada. O Goberno preocúpase se hai desabastecemento, pero de facilitar ferramentas ás empresas nada. Agora por culpa das restriccións toda a xente que está desprazada, está nunha situación moi precaria", recalca.

Él mismo lo ha vivido esta semana. "Xa fixen unhas cantas paradas en hamburgueserías para pillar algo e comer na beirarrúa, non tes alternativa, porque a hostalaría está pechada. Para mañá —por este sábado— andiven mirando dun hotel a medio camiño e están todos pechados, xa que dende o covid viaxo en turismo para evitar o contacto coa xente".

"En cada país de Europa, en cada comunidade autónoma toman medidas distintas"

Marrube cree que los transportistas son "os grandes olvidados, fálase doutros sectores, pero o transporte, que hoxe en día seguramente é o sector que se para unha semana colapsa o país como poucos, xa non che digo un mes. Sen sanidade podemos vivir unha semana, pero sen transporte non. Está infravalorado como se está demostrando", destaca.

El sector del transporte ha funcionado durante toda la pandemia e incluso «en momentos puntuais incrementouse o volume, como aconteceu coa alimentación, pero en cambio na automoción levan meses parados en seco», explica el directivo, quien destaca la irregularidad que ha dominado todo el último año. "En cada país de Europa, en cada comunidade autónoma toman medidas distintas. Algunhas empresas pecharon e outras non, reducíuse o movemento de mercadorías e agora nótase xa que está habendo moita crise, ata se nota a baixada na cantidade de auga e leite transportada", añade.

Marrube considera que el sector "non está sendo danado como a hostalería, pero vai a trompicóns, imos funcionando, pero temos tódalas dificultades derivadas do covid e unha gran precariedade á hora de traballar, ademais de estar suxeitos aos vaivéns a nivel económico, con semanas que hai máis ou menos traballo. Independentemente das restriccións tomadas polo covid, nótanse as consecuencias a nivel económico da crise en todo o tecido industrial de Europa", comenta.

Lo único que no ha sucumbido al estancamiento general ha sido el reparto de paquetería, "pois aumentou o volume das compras por internet". Por lo demás, el directivo de Reyco percibe que "todo o mundo intenta convivir co virus, a situación xa se dá por feito, porque o tempo segue pasando e todos están intentando funcionar coa maior normalidade posible, porque a alternativa é malísima", recalca Marrube.

La firma focense todavía no se ha visto afectada a nivel de empleo, al contrario. "Estamos contratando algunha persoa, pero isto dificulta moito o traballo e tamén se reducen as marxes, os problemas no día a día son ex-ponencialmente maiores aos de antes".

La reanudación de la actividad en Alcoa tampoco es la panacea. El gerente de Transportes Paraíso, Amador García, explica que "de momento non está influindo moito porque fano dende a navieira Pérez Torres, que saca material para o porto exterior da Coruña con camións de fóra. A produción almacenada lévana a prezos máis baixos. É a globalización, polo que a zona segue igual sen traballo. Aínda que arrincou, ao estar tanto tempo inactiva, tamén perdeu algún cliente que buscou o produto noutro lado", explica.

"As viaxes reducíronse e de volta transportamos froita, pero nótase nos retornos"

El empresario considera que el trabajo para el transporte "afloxou bastante, porque a situación da pandemia nótase na falta de consumo, no peche da hostalería e tamén adiantar o horario de peche no comercio. A baixada nas vendas do comercio tamén repercute. A alimentación tampouco é o que era na primeira onda do virus, agora non hai desabastecemento". García vaticina que "como isto siga, imos ter que facer axustes. A papeleira de Navia tamén está recortando transporte, baixa o consumo porque non hai saída para o papel. A situación é preocupante en tódolos eidos e non se prevé mellora ningunha. Se as empresas da zona non funcionan nin se mira de darlles traballo, a comarca vaise resentir", afirma.

Los transportistas de pescado, como los de la firma de Gerardo Salgueiro, también notan los efectos de las restricciones desde el estado de alarma de marzo. El cierre de la hostelería es decisivo en su caso: "Non levar peixe á hostalería nótase, é unha cadea, baixou o traballo e tivemos que anticiparlles vacacións aos condutores. As viaxes reducíronse e de volta transportamos froita, pero nótase nos retornos, pois ás veces temos que vir baleiros".

Salgueiro también se queja de que los camioneros "non poden comer, nin ducharse, atopan todo pechado e están unha semana ou quince días sen pasar pola casa. Penso que algunha área de servicio debía facilitar comida ou algo, nas lonxas debería haber unha cafetería aberta as 24 horas, porque os nosos horarios son diferentes, xa que traballamos tamén moito polas noites".