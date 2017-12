El trampeo para las velutinas en Cervo no ha resultado eficaz contra la plaga

El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, hizo este miércoles balance sobre la campaña experimental que se llevó a cabo desde la delegación de medio ambiente para intentar frenar la expansión de la avispa velutina. "Unha vez contrastados e analizados os datos extraídos, logo dun exhaustivo seguemento dos nosos técnicos durante meses, podemos determinar que os resultados non son os esperados e non podemos acreditar, lamentablemente, a eficacia na primavera das trampas con líquido atraínte para capturalas raíñas", destacó.



Para la puesta en marcha de esta campaña, el Concello siguió las directrices recogidas en la estrategia de gestión, control y posible erradicación de la avispa asiática del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, "que recomenda, en todo caso, instalar o trampeo só na contorna dos colmenares para evitar posibles impactos indirectos sobre a biodiversidade".

Sobre la mesa está el proyecto para la lucha contra la velutina que les propuso llevar a cabo la Asociación Galega de Apicultores y que ya se trató en un pleno



El gobierno local entregó al medio centenar de apicultores del municipio, en dos ocasiones, botes de atrayente para la creación e instalación de trampas para capturar a las reinas en los meses de primavera, cuando los expertos aseguran que salen de su letargo invernal y comienzan la construcción de los niños. "Na compra do líquido investíronse preto de 6.000 euros e fíxose un reparto equitativo en función do número de colmeas, que suman medio milleiro en total en todo o territorio de Cervo", explicó Villares sobre la campaña.



A pesar de que los resultados no fueron los esperados, el regidor señaló que la experiencia "foi positiva" y que este trabajo permite contar con "datos fidedignos para seguir avanzando na investigación e nos métodos que nos permitan minimizar o impacto desta especie invasora". "Son datos que imos poñer en coñecemento dos expertos porque cremos que poden ser de utilidade para o estudo do comportamento da vespa velutina e para poder dar cunha solución no futuro", aseguró el alcalde, que avanzó que después de las fiestas navideñas mantendrá un encuentro con los apicultores para exponerles este informe.



Villares también ofreció datos de los nidos sobre los que se intervino, tanto en Cervo como en el resto de municipios donde actúa el GES cervense, es decir, que incluye también a Xove, O Valadouro, Burela y Alfoz. Abordaron 676 nidos, la mayor parte de ellos (240) en Cervo. Desde el Concello explican que la mayor visualización de nidos en el municipio cervense puede tener relación con que el GES es municipal y lleva un trabajo sobre el terreno más exhaustivo en el municipio cervense.



MANCOMUNIDAD. Precisamente la plaga de la velutina será el tema que aborden los responsables de la Mancomunidad de municipios de A Mariña en el encuentro que mantienen esta tarde.



Sobre la mesa está el proyecto piloto para la lucha contra la velutina que les propuso llevar a cabo la Asociación Galega de Apicultores y que ya se trató en el último pleno del ente comarcal. "Entre todos debemos adoptar unha decisión para abordar esta problemática que estamos a sufrir desde hai meses nesta comarca", subrayó el presidente de la Mancomunidad, Alfredo Llano.