El trampeo reduce la incidencia de la avispa velutina en A Mariña

La aplicación de trampeo durante la primavera reduce la incidencia de la avispa velutina en los concellos de la Costa lucense donde se lleva a cabo esta práctica preventiva, cuyo fin es la captura de ejemplares de reina. El exterminador vivariense y gerente de la firma Servicios Privados Antivelutina (Serpa), José María Vázquez, explica que "a zona da Coruña está pragadísima, en cambio os equipos de emerxencia da Mariña lévano mellor".

Vázquez atribuye este hecho a las tareas preventivas de trampeo profesional realizadas en varios concellos mariñanos, labor que considera que «aforra moito diñeiro e problemas, é a realidade e nótase menos presencia de velutinas onde se fai». El exterminador explica que "no Valadouro están contentos, aínda que para quitar algúns niños ás veces teñan que esperar uns días porque están en sitios difíciles ou en altura e mover as pértigas así non é doado, pero polo xeral os avisos que teño fágoos nun ou dous días".

El gerente de Serpa está retirando una media de entre diez y quince nidos de velutina por jornada, aunque comenta que hace unos días eliminó 23 en la misma jornada, dado que programó la actividad y varios le coincidían de camino. José María Vázquez ya suma 3.010 avisperos retirados desde el inicio de esta plaga en 2014, la mayoría en A Mariña.

La proliferación de velutinas entrará a partir de ahora en su apogeo. "Estanse cumprindo os pronósticos, este ano a eclosión empezou cedo porque non houbo vento do nordés, o que acelerou o seu crecemento. En xuño xa atopei un niño de 80 centímetros". Vázquez subraya que la invasión se producirá en la segunda quincena, debido a que "hai moita froita e está madurando agora".

El exterminador vivariense apunta que en los concellos donde interviene, que son Viveiro, O Valadouro, Burela, Barreiros, Xove y Ourol, la propagación de la plaga "está máis controlada, porque en moitos fíxose trampeo e notouse moito, pois só chaman para quitar niños puntuais".

Su prioridad desde que en julio del pasado año falleciese un vecino de Viveiro por picadura de velutina es que no haya avisperos cerca de las casas, porque "supoñen un risco para as persoas e por iso é importante informalas de que os avispeiros primarios atópanse moi cerca da terra ou en pequenos ribazos". Como medida básica de protección aconseja realizar los desbroces provistos de una careta de apicultor de medio cuerpo, "que se consigue por 25 euros e xa salvou varias vidas", y en caso de alergia, llevar la medicación necesaria para poder inyectarse la dosis de adrenalina.