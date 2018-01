O tramo do Fiouco da A-8 pechou ao longo de 31 días en 2017 debido ás néboas

O tramo da Autovía do Cantábrico (A-8) que salva Mondoñedo polo Alto do Fiouco, —habitualmente afectado por densas néboas que obrigan a pechalo dende que se inaugurou en 2014—, estivo cortado para a circulación durante 31 días, un mes enteiro, o pasado ano. Foron un total de 126 cortes os que sofriron os condutores, a pesar da implantación do sistema de peche a distancia, que se efectúa dende o Centro de Xestión do Tráfico (CXT) do Noroeste con base na Coruña.

Esta é a cifra que manexa a día de hoxe o Goberno respecto deste problema para o que tarda en achegar unha solución.

Ademais, a media de peches dende 2014 vén sendo a mesma, un mes enteiro, polo que, pese as melloras introducidas, non parece que os tempos se reduzan.

Cada 50 metros vaise instalar unha baliza que estará a 1,40 metros do chan. Acéndense en canto pasa un vehículo entre elas

Do 25 de outubro de 2015 á mesma data de 2016, O Fiouco pechou 835 horas, o equivalente aproximado a 35 días. Dous meses despois, o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, e o director do CXT, Ramino Martínez, entre outras autoridades, presentaban na Coruña un sistema de desvío automatizado, pensado para aminorar o tempo que requería pechar o vial. Empregábase unha hora, entre dar a orde e que os efectivos sinalizaran o curte. Ese lapso eliminóuse mediante paneis informativos, sinais lumínicas na calzada e outros equipos instalados entre Ribadeo e Vilalba, que custaron 3,4 millóns e que impiden o paso cando non hai visibilidade. Tamén instalaron un semáforo con cámara que capta a quen se salta a prohibición, o que está penado con 500 euros de multa e catro puntos no carné.

Daquela, anunciárase que, co mesmo tempo de falla de visibilidade —880 horas contabilizadas dende setembro de 2014—, o desvío efectivo pasaría a ser de 886 horas en lugar das 1.772, que se rexistraran ata outubro de 2016. Pero pouco se ten gañado a tenor dos 31 días sen uso do 2017.

MÁIS LUZ. Martínez anunciara tamén, naquelas datas, que se ían instalar no 2017 unhas balizas potentes, case coma a dos aeroportos. O Ministerio de Fomento vén de confirmarlle a este xornal que as van colocar en febreiro. Cada 50 metros vaise instalar unha que estará a 1,40 metros do chan. Acéndense en canto pasa un vehículo entre elas, polo que lles evitarán aos condutores a sorpresa de atoparse cun bulto de súpeto diante. As néboas activaron onte o aviso amarelo no tramo, todo o día.