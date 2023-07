Los trámites para ampliar la balsa de lodos de Alcoa se dilatan, según la CIG

Alcoa no prevé aumentar este año la producción de la planta de Alúmina, reducida a la mitad desde el pasado verano, y al ritmo actual se extiende hasta marzo de 2025 la vida útil del depósito de barros rojos, cuya ampliación también se dilata. "Non contamos coa autorización definitiva como mínimo até o mes de outubro", traslada la sección sindical de la CIG en base a información facilitada por la dirección de la empresa al comité este mes.

"Non se cumpriron os prazos de aprobación", dice el sindicato en relación a los trámites para alcanzar la cota de 104 metros para los que anteriormente se había dado la fecha del pasado mes de junio. "O estudo non pasou o filtro da Consellería do Medio Rural, mais Industria non considera esta aprobación esencial, senón informativa, motivo polo que os trámites da solicitude seguen en marcha", explica la sección sindical.

Detalla que "na actualidade a solicitude está pendente da aprobación da Consellería de Sanidade, posteriormente pasará á Xefatura Territorial, despois á de Medio Ambiente e por último a autorización do Concello de Xove". En una "previsión optimista", añade, esa autorización no llegará hasta el mes de octubre, teniendo en cuenta la "ralentización administrativa consecuencia do proceso electoral no mes de xullo e o habitual parón do mes de agosto".

Según la información que trasladó la empresa a los representantes sindicales, las obras deberían empezar en ese mismo mes de octubre con un ritmo normal de trabajo para estar lista la ampliación en marzo de 2025.

Esta elevación de la cota a 104 metros alargaría la capacidad de la balsa de lodos hasta finales de 2027 pero ya hay sobre la mesa otro proyecto de ampliación más para llegar hasta final de 2032 con una cota de 110 metros.

En cuanto a la situación general de la planta, la CIG traslada a los trabajadores la información recibida por la empresa de que el precio del gas -por el que se redujo el nivel de producción, que por el momento no hay planes de modificar- "sigue estando por encima do necesario para a xeración de ganancias" y que los contratos de suministro que tiene la refinería "son a prezo de mercado". También aluden a una inversión, la tolva descargadora de bauxita, que "na teoría está construída e debera ter chegado á fábrica no mes de xuño".