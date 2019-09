Los tráficos de alúmina, bauxita y carbón de Alcoa, a niveles de la crisis

El menor consumo de energía en Alcoa San Cibrao ya se está notando en los tráficos portuarios de carbón hacia la central de As Pontes y los propios movimientos de bauxita de la fábrica de aluminio, que permanece desde el verano con 32 cubas paradas e importa menos bauxita y ánodos. La Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao reconoce en su último informe las consecuencias de la desaceleración industrial por los problemas de competitividad que están sufriendo las empresas electrointensiva. Los tráficos ligados a la generación eléctrica caen —la fundición de aluminio de A Coruña está parada y otras industrias metálicas de esa provincia al ralentí— y el descenso es especialmente acusado desde junio.

Solo en lo referido al desembarque de bauxita para San Cibrao y la exportación de alúmina se calcula "un descenso de 4,2 puntos porcentuales, 7.722.485 toneladas este año frente a las 5.973.741 del pasado año por estas fechas". Añade la entidad portuaria que las empresas que operan en los muelles de Ferrol y San Cibrao movieron desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2019 un total de 7.877.464 toneladas de materias primas, materiales y productos, según datos todavía provisionales. Dicha cifra es un 12,7% inferior a la registrada en iguales fechas de 2018 (9.021.165).

Las bajadas en los meses sexto, séptimo y octavo del ejercicio fueron del 31,4,del 19,9 y del 39,8%, respectivamente, lo que ha movido al organismo que preside José Manuel Vilariño a informar a su consejo de administración de la necesidad de "acometer una transición energética ordenada, justa y no lesiva para los intereses de la comunidad portuaria ni para su área de influencia, favoreciendo la actividad de las industrias electrointensivas".

El movimiento de barcos, especialmente en los últimos tres meses, remite a cifras de los años finales de la gran crisis de la década pasada. En concreto, la nueva previsión es cerrar este 2019 con un tráfico de mercancías de unos once millones de toneladas, frente a los 13,7 millones alcanzados el año pasado.

La caída del carbón es muy acusada, al acelerarse los procesos de transición energética que ponen en peligro el futuro de la central térmica de As Pontes y, aunque es cierto que el pasado año Alcoa tuvo un gran movimiento de bauxita para reponer stocks, la multinacional americana también redujo la compra en China y Noruega.

Villares invita al personal del Concello a ir a la movilización por la fábrica

El gobierno municipal de Cervo encabezado por su alcalde, Alfonso Villares, invitó al personal municipal a sumarse a la concentración que se desarrollará el viernes en O Castelo entre las dos y las dos y media "co obxectivo de reivindicar un prezo da enerxía competitivo que garanta o emprego e a permanencia de Alcoa na nosa zona".



Tal y como explicó el propio Villares, "reunimos o comité de empresa do Concello para convidar aos empregados a que se sumen a esta nova protesta, pechando ese día os servizos que presta a Administración local ás 13:30 horas, agás o da Escola Infantil Municipal, como prestación esencial para favorecer a conciliación".



Villares insistió en la importancia de visibilizar "o noso problema, porque o peche das 32 cubas de electrólise e as perdas millonarias que revela a empresa non son bo sinal".



Dice que es importante que la ciudadanía sea consciente de la importancia de la permanencia de Alcoa en esta comarca "porque dela dependen moitos postos de traballo directos e indirectos, e moito empregos de empresas privadas e públicas; son moitos os servizos que se lle ofrecen ao cidadán e que dependen da enorme riqueza que xera esta empresa". También precisó que con esto "non se vai contra ninguén, trátase de exteriorizar esta grave situación para que o Goberno central sexa consecuente e vexa a importancia desta empresa na Mariña".