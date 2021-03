Tráfico instalará nuevas balizas para mejorar la visibilidad en O Fiouco

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Tráfico, contrató a la empresa Sistemas y Montajes SA la instalación de nuevas balizas para mejorar la visibilidad en el tramo de O Fiouco en la A-8. Una actuación que permitirá reducir las horas de cierre de la autovía, al ganar un 75 por ciento de efectividad, respecto a la situación actual.

Los nuevos sistemas, en los que el Gobierno Central invierte más de 870.000 euros, estarán instalados en seis meses, que es el plazo de ejecución que marca el contrato con la adjudicataria. Su instalación, entre los puntos kilométricos 545,400 y 549,680, que unen los municipios de Mondoñedo y Abadín, mejorarán las condiciones de seguridad en la vía, pues las nuevas balizas permitirán disminuir a 30 metros la distancia de visibilidad en la que es necesario cortar el tráfico por la autovía, que actualmente es de 40, por lo que se mantendrá más tiempo en servicio la Autovía del Cantábrico a su paso por O Fiouco.

La niebla es la principal causa del cierre, por lo que las nuevas balizas, que se suman a las que ya existen, supondrán una ayuda a los conductores, pues al paso de los vehículos activarán una luz roja que sigue su recorrido, avisando de su presencia a los que circulen detrás evitando choques por alcance, al tiempo que luces ámbar delimitan el trazado de la carretera, con lo que la harán más visible aunque haya niebla para los que circulen por ella.

Una mejora en la conducción que supone "un novo chanzo no plan do Goberno para reducir os cortes da autovía provocados polas néboas e para garantir a seguridade viaria neste treito da A-8", según recordó ayer la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez.

Agradeció "a implicación dos ministerios do Interior e de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (Mitma) para resolver o problema de seguridade viaria na A-8 que ocasionan as néboas no alto do Fiouco".

La referencia a los dos ministerios por parte de la subdelegada lucense viene dada porque a la aportación de Interior se suma la del Mitma, que es el que gestiona los proyectos para la selección de sistemas antiniebla. Una propuesta "innovadora" que trabaja sobre dos ejes, los mecanismos de ayuda a la conducción y las soluciones para actuar directamente sobre la niebla y aislarla.

Estos últimos son los que se llevan el mayor presupuesto, más de 1,3 millones de euros, para la construcción de los cuatro prototipos seleccionados, a los que se suman otros tres para sistemas de mejora de la conducción, dos de los cuales ya se probaron el pasado año y se está construyendo el prototipo.

Los más efectivos de los siete, tras las pruebas, serán los que se adjudiquen.