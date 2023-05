¿Trae Gueimunde cambio a Viveiro?

La candidata electa del PP en Viveiro salió a ganar y lo hizo. Mariña Gueimunde González (1969) reconoce que esperaba unos resultados buenos "porque la gente quería un cambio e hicimos una precampaña buenísima". Además admite que "como trabajamos en esta campaña, en ninguna lo hicimos". Desde el minuto cero luchó por obtener ocho concejales, pero no pudo ser por un puñado de votos. Empezó la partida incluso con encuestas en contra, pero no tiró la toalla porque si algo caracteriza a la vivariense es que es peleona y le gusta ir sobre seguro. Es previsora y además hace gala de prudencia.

Al día siguiente de ser nombrada alcaldable empezó a reunirse con colectivos para escuchar sus demandas e incluirlas en el programa porque "en las parroquias no quieren palabras bonitas, sino: "Arrégleme a pista que non poido saír co coche". Ese es el día a día que en 20 años no se ha cuidado y se sienten abandonados". También en la zona urbana demandan mejoras y muestra de ello son las decenas de fotos y quejas que les enviaron al WhatsApp solicitando que les visitasen porque "la gente quiere que la escuchen y entendí que no se hacía, y eso es lo peor que puede hacer un político, porque cuando vas a pedir el voto están enfadados, y eso es imperdonable", recalca.

El presidente de la Xunta y varios conselleiros, con los que se reunió antes de lanzar su proyecto, al igual que hizo con otros responsables autonómicos para conocer las posibilidades de hacerlo realidad y las trabas, recalaron durante la campaña en la ciudad, porque "antes de ser candidata siempre trabajé por Viveiro, aún sin gobernar, pero hay cuestiones que tienen que partir de la alcaldía. Yo soy bastante protocolaria y no quiero saltarme nada, por lo que pedía en la medida en que podía, pero miré por Viveiro siempre". Gueimunde tiene el apoyo de la Xunta y tratará de hacer valer esa buena relación. "Les he pedido apoyo gane o no gane, así me comprometí y le dije a la alcaldesa -por Loureiro- que iba con ella a donde hubiese que ir".

Hay quien piensa en la calle muchos que ese vuelco debió producirse hace unos años, pero ella dice que "igual hubiera perdido y me hubiera desanimado. Reconozco que esto fue muy apresurado, lo hicimos en tres meses, con más tiempo a lo mejor hubiésemos conseguido hasta la mayoría absoluta, pero eso no lo sabremos nunca. Analizamos las cosas a toro pasado, pero el presente hay que vivirlo. Cuando se planteó la oportunidad, decidí aprovecharla a pesar de que no era el mejor momento personal por circunstancias familiares, pero mi amor por Viveiro está ahí".

El vecindario "está expectante porque sabe que aún teniendo la mayoría de votos no tienes mayoría para gobernar, pero están muy ilusionados, porque si todo el mundo clama por el cambio este es el momento del cambio".

Mariña Gueimunde no duda que puede asumir un gobierno en minoría, consciente de que pueden bastarle las siete actas si PSOE y BNG no alcanzan un pacto de gobierno y Por Viveiro se abstiene, pero prefiere hacerlo con mayor seguridad, "pero si no es así me tocará pelear con tres partes en lugar de con dos". En la mira tiene a la formación independiente, que "tendrá que decidir si quiere cambio o no". Su candidato, Bernardo Fraga, lo proclamó al anunciar la candidatura. "¿Cuál es el cambio? Continuar como estaban y que María Loureiro siga siendo alcaldesa, o igual pide el Bloque la alcaldía, no lo sé. Eso son acuerdos que tienen que tomar ellos o dejar gobernar al PP. El único cambio posible es hacia este lado, el otro es más de lo mismo".

A media tarde de ayer aún no había establecido contacto con el cabeza de lista independiente, que la felicitó en la noche electoral, igual que la alcaldesa en funciones -que fue la primera en hacerlo-, pero no la candidata electa del BNG ni los aspirantes de Podemos y Vox. "Estoy esperando que me feliciten los demás. Creo que hay un respeto que se debe mantener en el Ayuntamiento y en todos los sitios, más en la Administración; si falta el respeto, falta todo. En ese sentido no tengo nada que decir de la parte humana de María Loureiro (quien lleva casi una década como regidora del municipio vivariense). Tanto con María como con Bernardo me llevo magníficamente bien".

"Contacto sí voy a hacer, más que nada porque soy una mujer previsora, aún a sabiendas de que puedo esperar e incluso gobernar en minoría, pero siempre es mejor tener bien atado lo fundamental", indica sobre la posibilidad de explorar un acuerdo con los independientes de Por Viveiro. La popular no se plantea negociar con socialistas o nacionalistas, pero "cierto es que hablo con todo el mundo, incluido el PSOE".

Gueimunde apuesta por "buscar apoyos, dialogar y ver cómo podemos hacer, porque no podemos improvisar; sí voy a dialogar y tratar de llegar a ciertos acuerdos. El diálogo es entre dos, hay que ver también qué pide la otra parte. Cuando hable con ellos sabré la petición y si están dispuestos a entrar o a dejar que se cumpla el dictado de las urnas. En todo caso, parto de la base de que el PP tiene la mayoría de votos, aquí tiene que haber un cambio y es única y exclusivamente hacia el lado del PP y creo que deben dejarle gobernar", reclama. La popular es consciente de que "tengo que torear lo que me ha tocado vivir, tengo 7 ediles y llegué aquí para intentar cambiar las cosas".