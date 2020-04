La tradición del pan de los apóstoles sobrevive al confinamiento en Viveiro

Un postre que no falta en el menú de los vivarienses en Semana Santa es el pan de los apóstoles, una dulce tradición en el municipio que ya se puede adquirir en las panaderías y pastelerías locales. Si fuese una edición normal, hoy también lo daría a probar el Concello de forma gratuita a los visitantes en la oficina de turismo y formaría parte del paso de La cena o Los apóstoles en la procesión de La última cena organizada por la VOT, donde este panestá junto al cabrito y la lechuga en la mesa que comparten Jesús y sus discípulos.

La peculiar situación de este año hizo que algunos obradores retrasasen la elaboración de estos panes, que en el caso de la confitería Mary Carmen empezaban a hacer ya para el Domingo de las Tortillas —justo una semana antes del Domingo de Ramos—, según explica Montse Veiga Golpe. Con tres tamaños distintos, el que más venden en este establecimiento es el mediano y sobre todo "a gente del pueblo, la de toda la vida", aunque otros años también había visitantes que lo probaban y lo encargaban para llevar.

Montse Veiga, que lleva desde los 18 años en la panadería familiar aunque ya ayudaba «desde los 13», destaca que mantienen la receta tradicional de su abuela y de su madre: «Lleva mantequilla buena, huevos, azúcar, harina, sal, leche, un poco de agua y coñac que le da el sabor. Después se hace un almíbar para bañarlo y nada más», explica.

En la pastelería Vale incorporan este jueves el pan de los apóstoles a su oferta de productos. "Terémolo ata o luns de Pascua", señala la dependienta Toñi Vieira, quien comenta que habitualmente lo hacían ya desde la semana anterior y que lo preparan en dos tamaños. "A masa é moi similar á do roscón, pero por dentro leva un pouco de pasas e noces, é máis aplanado, como un biscoito moi suave", describe.

Otro postre típico de estos días que retrasa su presencia en el mostrador de esta pastelería son las torrijas, sin embargo tienen una alta demanda los huevos y monas de Pascua con los personajes favoritos de los niños. "Sempre se venderon moi ben", aunque "este ano faise menos cantidade", dice.

En el obrador de Jispan en Celeiro también hacen pan de los apóstoles. "A xente de fóra non era a que máis o comía porque non o coñecía, máis ben é unha tradición do pobo", señala Mari Carmen Otero. En esta panadería elaboraron ayer unas 160 unidades, con "fariña, ovos, masa nai, azucre, margarina e raspadura de limón e de laranxa".