Tres traballadores resultaron feridos na tarde deste mércores tras sufrir o golpe dun cable cando cortaban leña nunha leira en Ribadeo. Segundo a información do CIAE 112-Galicia, o suceso ocorreu sobre as 16.30 horas.

Até o lugar do suceso desprazáronse efectivos da Garda Civil e da Policía Local, así como membros de Protección Civil da localidade e persoal sanitario, que trasladou os tres feridos. As causas do suceso están a investigarse.