Os traballadores de Alcoa en San Cibrao irán á folga o 19 por unha tarifa que dea "viabilidade"

Os traballadores de Alcoa en San Cibrao decidiron en asemblea de maneira unánime convocar unha folga para o próximo día 19, coincidindo cos paros que secundarán os cadros dos centros da Coruña e Avilés. Segundo destacou o presidente do comité de empresa, Xosé Paleo, a "pistola na caluga" que teñen nestes dous centros é "moi posible que en seis meses" a teña a planta da Mariña.

Por iso é polo que, para reivindicar a consecución dunha tarifa eléctrica "que dea viabilidade" á industria electrointensiva, e en concreto á do aluminio, convocasen esta folga, á que están chamados os 1.200 profesionais desta factoría. Tamén demandarán co paro "que se desenvolva o decreto lei" que acaba de aprobar o Goberno, porque tal e como está, segundo Paleo, é "unha declaración de intencións" e "non concreta nada".

Así mesmo, esixirán a retirada dos expedientes de regulación extintivos para A Coruña e Avilés, de modo que a empresa "sente" durante o próximos seis meses e busque "unha alternativa" para as dúas fábricas. "Se (Alcoa) non quere continuar, que as venda", expuxo o presidente do comité de Cervo.

"MERCADO GLOBAL". Preguntado respecto diso, indicou que en San Cibrao non teñen "problema algún" en que se fagan auditorías nos distintos centros de Alcoa para tratar de demostrar a súa rendibilidade. En calquera caso, subliñou que compiten todos nun "mercado global no que existen tarifas estables e con prezos case tres veces máis baratos aos de España".

A folga do 19 en Alcoa en San Cibrao está previsto que teña un seguimento maioritario, segundo Xosé Paleo, a tenor da decisión "unánime" deste xoves. Será de 6.00 a 22.00 horas, de forma que abarcará as quendas de mañá, tarde e o ordinario.