Multitudinaria concentración en Viveiro para reclamar unha solución para Alcoa

Unha multitudinaria concentración convocada en Viveiro polo comité de empresa da planta de Alcoa en San Cibrao reivindicou a importancia da súa actividade na comarca da Mariña e pediu un acordo entre a multinacional estadounidense e GFG Alliance que permita investimento para manter a industria e os postos de traballo.

Os organizadores repartiron entre os asistentes cascos co logo de Alvance —pertencente ao mesmo grupo GFG Alliance— para simbolizar o que perdería a comarca se pecha a planta.

O presidente do comité de empresa, José Antonio Zan, explicou que o acto, que foi en Viveiro, pretendía tamén lanzar a mensaxe aos gobernos central e autonómico de que os traballadores necesitan que "sigan apostando" por eles. "Somos moi bos no que facemos", defendeu e pediu investimentos para seguir "demostrando" que son "produtivos e competitivos".

Zan referiuse á reunión que teñen prevista o vindeiro mércores ás 16.30 horas en Madrid con representantes de GFG Alliance, unha cita que esperan que marque "un antes e un despois" para a planta de San Cibrao. Os traballadores, engadiu, valoran a actitude do grupo británico de convocar aos representantes a un encontro presencial para dicirlles "á cara" que plans teñen.

Pola contra, Zan criticou a postura de Alcoa, que "non está a dar a cara" e á que lle pediu que non siga con "ameazas", en alusión ao comunicado da empresa difundido este sábado, no que acusaba a Liberty House de presentar demandas "non razoables". "Que non use aos traballadores. O que quere é pornos nerviosos para que forcemos a Alliance a ceder", sinalou e manifestou que son as dúas empresas "as que teñen que chegar a un acordo". Neste proceso, volveu a pedir o respaldo das administracións públicas.