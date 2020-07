Traballadores de Alcoa encadéase na Subdelegación do Goberno de Lugo

Varios traballadores de Alcoa iniciaron este venres unha acción de protesta na Subdelegación de Lugo para esixir do Goberno "actuacións urxentes e contundentes que eviten o plan de despedimentos e parada das cubas que pretende a multinacional".

Varios membros do comité de empresa encadeáronse no balcón do sede da Subdelegación para esixir do Ministerio que "traslade os datos concretos da proposta industrial en canto ao presunto socio inversor e ao plan enerxético", así como para demandarlle que "fixe data de convocatoria da mesa multilateral e responda á carta enviada a primeiros de mes pola plataforma do persoal das auxiliares para que a súa problemática laboral tamén se teña en conta en calquera posíbel solución para a factoría de San Cibrao".