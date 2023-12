Cintia García nació en Mondoñedo y lleva dos años al timón de la librería Soños en Papel, en Lourenzá, y se considera muy satisfecha. Abre toda la semana de lunes a viernes por la mañana y por la tarde y los sábados solo por la mañana. Asegura que el negocio ha tenido una gran acogida en el pueblo.

¿Qué balance hace tras dos años con la librería abierta?

La verdad es que estoy muy contenta. Vamos progresando poco a poco, pero tengo la misma ilusión que el primer día.

Tiene un negocio donde hay juguetería, droguería, complementos, papelería... ¿Qué es lo que mejor funciona?

Pues nos está funcionando un poco todo, no hay una cosa que lo haga mejor. En estas fechas, con Papá Noel y los Reyes, es una época fuerte de juguetería, donde tenemos ya el catálogo. Y en septiembre es otro periodo bueno por el tema del inicio de los colegios, con los libros de texto. ¿Y cómo es tener una papelería en una localidad con pocos habitantes? Pues tienes que tener un poco de todo, por si te vienen a buscar algo y no lo tienes...

Y usted, ¿cómo se siente tras dos años con su negocio propio?

Estoy muy contenta, la verdad es que no lo cambio por nada.

¿De qué sector venía?

Había trabajado en supermercados y también de camarera, porque mi hermana tiene un bar. Pero siempre había querido tener una librería. Entones vi que se traspasaba esta tienda y si no la cogía nadie cerraba, así que tiré para delante. En casa me apoyaron.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Me gusta todo, pero sobre todo tratar con la gente, tener ese feeling. Es lo más bonito.

De escritores, los mas vendidos este año son Pérez Reverte y Fernández del Riego por las Letras Galegas

¿Se lee en Lourenzá?

La verdad es que más de lo que pensaba, tanto en adultos como en infantil. Lo cierto es que es algo que está teniendo mucho éxito para ser un pueblo como somos.

¿Qué libro se ha vendido más en su tienda en los dos años que lleva abierta?

Pues no te sabría decir un libro en concreto. Quizá, de escritores, Arturo Pérez Reverte es uno de los que más se lee. Y este año también se vendieron mucho los libros de Fernández del Riego, porque fue autor homenajeado en las Letras Galegas 2023.

¿Y los jóvenes, leen también?

Sí, leen mucho. Además, ahora hay youtubers metidos a escritores, como Arta, y se vende bastante.

¿A usted le gusta leer para hacer recomendaciones a sus lectores?

Sí, me gusta leer, lo que pasa es que me falta tiempo, se me queda corto. Sobre todo leo por las noches, antes de dormir.

El nombre de la librería, Soños en Papel, ¿cómo surgió?

Pues fui tanteando nombres y fue el que más me gustó. Y como realmente era un sueño...

¿Cuáles son las épocas más fuertes para la librería?

Además de diciembre y septiembre también trabajo para San Valentín, para el día de la madre y del padre, comuniones... Y hago cosas personalizadas.