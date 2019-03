Trabajo en equipo y pasión

La pasión y el trabajo en equipo ha sido fieles compañeros del libro-disco A viaxe de Brandán, que se presenta el jueves a las 20.00 horas en el salón de columnas del Círculo das Artes de Lugo. Un plato exquisito donde se mezcla el relato, la música y el teatro y que ha visto la luz hace apenas quince días con la edición del Concello de Burela.

El libro-disco parte de un fragmento del libro A viaxe de Brandán que escribió en su momento Xoan García Rompe. Sobre esa base se ha realizado un gran trabajo en el que Xan Carballal, el director de la Escuela de Burela ha puesto la música, donde las letras han partido de Xulia Nogueira y las ilustraciones que propone el libro las ha realizado Tomás López.

En su momento, en el año 2013, ya se hizo un musical basado sobre este libro por la Escuela Municipal de Música de Burela y donde se contó con la colaboración de algunas asociaciones teatrales de la comarca mariñana. En esa representación, la propia Xulia Nogueira hacía de mezzo soprano, Felipe Sánchez de tenor y Javier Coria de bajo.

EL SURGIMIENTO. "A idea xurdiu para tratar de apoiar a Festa Castrexa de Burela; a partire de aí adaptamos o diálogo para facer a representación teatral", dice Xulia Nogueira, que posa en la foto que ilustra esta información con el libro-disco en sus manos en Burela.

"Ao final isto engloba un pouco todo; é unha representación músico teatral, algo parecido á zarzuela, con canto, dicción, teatro e música", dice Nogueira. Porque en el propio libro-disco también vienen los distintos actos de la obra teatral, desde el primero que se titula Amergin o druída hasta el último, titulado A despedida.

En esta obra teatral a Brandán lo interpreta José Luis Fernández, a Lenni la propia Xulia Nogueira y al druída Javier Coria.

En esta obra cultural también aparece cómo se realizó un obradoiro de instrumentos musicales donde se construyó un karnyx, un instrumento castrexo, y en el que estuvo al mando Abraham Cupeiro, que afirma en el libro que el karnyx que construyeron en Burela "está baseado nunha moeda romana. Se ben en Galiza non se atopou ningún instrumento desta índole, non podemos descartar a priori que este non fose utilizado polos habitantes do confín do continente. Existen vestixios na Península do seu uso, pero son poucos os exemplares que foron atopados ate o momento en toda Europa", comenta.

Participan Xan Carballal, Xulia Nogueira o Tomás López en un trabajo excelente y muy coral

Este libro-disco se grabó ya en septiembre del año 2014 en un estudio móvil de la Radio Televisión de Galicia y como técnico de sonido contaron con Pablo Barreiro. Las canciones que componen el disco son: Prólogo, O canto do druída, A canción de Lenni, Daur, A canción de Brandán o Bardo, Dúo de Brandán e Lenni, O enterro y A Partida. Un total de 8 canciones.

Alfredo Llano, alcalde de Burela, revela en el prólogo que "este libro musicado xa hai tempo que tiña que estar publicado, pero como nunca é tarde se a cousa acaba ben, debemos estar contentos de que agora sexa unha realidade", dice. "Hai moito traballo detrás destas páxinas, traballo rigoroso, competente, creativo e solidario", comenta el regidor socialista.