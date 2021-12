Los trabajadores de Vestas urgen la convocatoria de la mesa industrial

Los trabajadores de la fábrica de Vestas en Chavín vivieron este miércoles el mal trago de recibir las cartas de despido por parte de la empresa, que sigue adelante con los pasos para la ejecución del Ere y el cierre de la planta el 31 de este mes. También les ingresaron en sus cuentas bancarias los finiquitos, que algunos vieron incluso antes de que les diesen en mano las misivas.

Aunque reconoce que la entrega de las cartas "é un baño de realidade", el presidente del comité, David Mariño, apunta que "non era nada fóra do esperado" ya que ayer terminaba el plazo legal para la notificación de los despidos. "Viñeron tres persoas de recursos humanos. Na zona de oficinas habilitaron tres salas distintas para que fora unha comunicación individual e privada, e foron avisando traballador a traballador, explicando a documentación que lle estaban entregando", relata Mariño. También fueron citados para acudir a la fábrica trabajadores que estaban de permiso para que todos recibieran en el mismo día la carta, que resume las condiciones del Ere y establece cada indemnización, y que los servicios jurídicos les recomendaron firmar con un "non conforme".

La plantilla también recibió el ingreso de los finiquitos. "Cando cheguei á fábrica avisoume un compañeiro de que xa tiñamos no banco a cantidade que poñía na carta de despedimento. Eu aínda non tiña a miña carta e comprobei que xa tiña eses cartos ingresados", dice el presidente del comité. La indemnización en general para los trabajadores es de 28 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades, excepto para aquellos que se acogieron a las bajas voluntarias para desvincularse de la empresa, que reciben la cantidad correspondiente a 45 días. Los operarios continúan trabajando hasta el día 31, cuando Vestas prevé cesar la producción de aerogeneradores y paneles de control en Chavín, y están valorando realizar nuevas movilizaciones en estas dos semanas.

Por otra parte, el comité insistió este miércoles a la Consellería de Emprego para recordar la urgencia de la convocatoria de la mesa industrial en la que tratar de encauzar una oferta de compra de la fábrica entre los inversores interesados. "Ten que celebrarse si ou si. Aquí hai unha serie de promesas das administracións que hai que cumprir, temos que saber se nos van axudar en calquera sentido ou se isto non dá para máis, pois de nada vale ter aberta unha mesa se non serve para nada", dice Mariño. A parte de responsabilidade política quero vela nesa mesa industrial e canto antes, non quero que esteamos todos despedidos no Inem e solicitando aínda que se nos reúna, esa situación paréceme ridícula", zanja.

Finalmente son 112 los operarios afectados

Son 112 los operarios de Vestas despedidos, pese a que inicialmente constaban 115. "Cando se fixo a valoración inicial usouse un censo no que aínda estaban reflectidas unha xubilación, un contrato relevo e un cambio de contrato que desvincula ao traballador de Vestas", comenta el presidente del comité. El jubilado y el tercero ya no están en la fábrica y el del relevo "segue contratado os dous anos que lle quedan e o tempo de traballo pasarao de permiso retribuído na casa".



RECONVERSIÓN DE LA FÁBRICA. La intención de Vestas es reconvertir la fábrica de Viveiro en un centro dedicado a tareas de formación y mantenimiento con empleo para 24 personas y dio un plazo para que los trabajadores interesados en quedarse se anotaran. Sin embargo todavía se desconoce cuántos lo hicieron.



RECOLOCACIONES. También es confidencial el dato de cuántos se inscribieron para optar a recolocaciones en otros centros de trabajo de Vestas.