El comité de Vestas ve a la empresa "enrocada" en el Ere

La segunda reunión dentro del proceso de negociación del Ere en Vestas concluyó sin ningún acuerdo entre empresa y trabajadores. Según el comité, la multinacional está "enrocada" y no accede a retirar ni a paralizar el expediente, al tiempo que propone una "negociación paralela" con la parte social para buscar soluciones para la fábrica, sin participación de las administraciones.

El presidente del comité, David Mariño, asegura que la empresa "escapa" de la mesa industrial constituida con la Xunta y el Gobierno central y propone hablar solo con los trabajadores en la búsqueda de una salida, pero "sen parar en ningún caso o reloxo" del Ere y sin garantizar que se mantendrán todos los empleos.

Esta propuesta fue rechazada por los representantes sindicales, que sostienen que "é na mesa industrial onde se teñen que facer realidade as posibles saídas a este conflito porque é onde se dispón dos mecanismos necesarios". Así las cosas, la reunión terminó sin acuerdo de ningún tipo y con la sensación entre los trabajadores de que "Vestas pretende executar o Ere, non atende a razóns e non cre na propia mesa industrial".

Por su parte, el comité avanza que seguirá luchando por salvar el 100% de los empleos y continuará con movilizaciones para "forzar a Vestas a participar activamente" en la mesa industrial, que tendrá su próxima reunión el próximo miércoles 13.