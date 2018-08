Los empleados de la fábrica de Sargadelos en Cervo celebrarán a principios de septiembre una asamblea con un único punto del día, la destitución de su delegada sindical, Rogelia Mariña. Este más que probable cese se debe a los despidos que en los últimos días se vienen sucediendo en la fábrica y que tienen su origen en "presiones sindicales" por parte de Mariña y UGT, según argumentó el consejero delegado de la firma, Segismundo García, en base a que el sindicato estaba estudiando tomar medidas porque los nuevos contratados estaban percibiendo menor salario que los trabajadores supervivientes del Ere de 2010.

García comunicó el viernes que se llevarían a cabo 49 despidos salvo que cesasen estas "presiones" y por el momento la cifra de cesados llega ya a 18. Esta situación ha llevado a que el 80 por ciento de la plantilla firmase un documento pidiendo la destitución de Mariña. Ahora también se ha solicitado oficialmente la convocatoria de una asamblea de trabajadores, que se llevará a cabo porque ya hay firmas más que suficientes para que se tenga que celebrar y para que sea revocada.

La solicitud se envió a la Xefatura Territorial de Lugo del Servizo de Emprego, que en un plazo de diez días la hará efectiva, por lo que a principios de septiembre tendrá lugar la asamblea. En ella caben dos opciones, la primera es que salga adelante el cese de Mariña y que su puesto pase a ocuparlo el siguiente trabajador con mayor apoyo de sus compañeros en las últimas elecciones, que sería un miembro de CC OO. La otra posibilidad es que se presente un candidato o candidata por parte de los trabajadores que llevan a cabo esta iniciativa, algo que aún "non está decidido". Este colectivo de empleados quiso aclarar que "non existe ningún tipo de coacción por parte da dirección da empresa nin nos sentimos enganados en relación ás condicións laborais nas que desenvolvemos o noso traballo. Non nos sentimos representados por Rogelia Mariña, nin por UGT, que nunca consensuaron cos traballadores as reclamacións que fixeron á fábrica. O único que están a facer é botándonos a rúa".

MARCHA ATRÁS. El consejero delegado Segismundo García señaló que la carta firmada por el 80 por ciento de la plantilla dando su apoyo a la patronal frente a los sindicatos "hizo que bajase el pie del acelerador en cuanto a los despidos", explicó, pero condiciona el dar marcha atrás con los ceses ya ejecutados y los anunciados "a que vuelva la paz social a la empresa, y eso pasa por que la señora Mariña y UGT dejen de presionar". Sargadelos tiene carga de trabajo, pero debe 2 millones de euros, 1,4 por sentencias judiciales perdidas ante sindicatos y trabajadores.

UGT desmiente que no hubiese consenso

El coordinador jurídico de UGT, Pedro Blanco, desmintió rotundo las acusaciones de parte de la plantilla obre que Mariña no consensuaba con sus compañeros las reclamaciones a la patronal.: "É completamente falso. Ela sempre preguntaba, non presentou nunca nada que non fose consensuado. Agora a situación é tensa, hai medo a perder os traballos e está derivando nesta situación", declaró el abogado.