Los trabajadores de San Cibrao piden más "soluciones" al Gobierno y menos "buenas palabras"

Los trabajadores de Alcoa San Cibrao lamentan que "todo son buenas palabras" del Gobierno, "pero concreto no hay nada", por lo que apelan que aporte "soluciones".

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, Xosé Paleo, ha reiterado que seguirán las protestas –este viernes hay una nueva concentración frente a la fábrica– hasta que haya medidas para la industria del aluminio, porque "el tiempo va pasando y no hay un marco tarifario".

"El camino concluye en diciembre, pues si no se concreta la puja de interrumpibilidad sí que van a cambiar las circunstancias", alerta. Sobre la posibilidad de que la planta se vea abocada al cierre, Xosé Paleo confía que "no" sea así, aunque advierte que un "camino" similar "lo recorrieron otras empresas que ahora no pertenecen a Alcoa, como ocurrió en Avilés y A Coruña, y que acabó con la parada de la electrolisis".

Lamenta que siguen paradas 32 cubos sin visos de ponerse en marcha de nuevo, con una reducción de la producción del 11%. Una reactivación que depende de que "haya un marco tarifario que lo permita", según les trasladó el presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, en la reunión del martes.