La asamblea de trabajadores de Alcoa rechazó este martes por unanimidad la propuesta de la empresa de parar de producir aluminio dos años para contener las pérdidas.

El presidente del comité, José Antonio Zan, avanzó que solicitaron reunirse con Xunta y Gobierno para "que una ponga inversiones y la otra el marco energético para valorar el futuro y la viabilidad de la fábrica".

Según explicó, rechazan la propuesta de Alcoa porque "a corto plazo no da solución ninguna", porque el marco energético no entraría en vigor hasta 2024 y mientras tanto no habría producción, y "lo fundamental", porque los trabajadores de las auxiliares quedan al margen. "No vamos a dejar a las empresas exteriores fuera. Hemos empezado esto juntos, llevamos 18 meses juntos y A Mariña va a salvarse unida"

ANÁLISIS ."As cubas non se paran". Era su grito de guerra, la línea roja que nunca dejaron cruzar y la intención de Alcoa contra la que pelearon con todas sus fuerzas desde que anunció la presentación del Ere hace año y medio. Ahora la empresa plantea su hibernación durante dos años con diferentes garantías.

Mientras, el Ministerio de Industria espera que "en los próximos días" se pueda celebrar una reunión con Alcoa para que explique a todas las partes la propuesta "con mayor detalle".

REACCIÓN DE LA XUNTA. El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, afirmó este martes en Monforte de Lemos que "el hecho de que no se pueda producir aluminio primario" en España "es un fracaso del Gobierno" en "política industrial".

Ante la propuesta de Alcoa para llegar a una solución a "medio-largo plazo", Conde instó al Gobierno de España a "convocar de forma inmediata a todas las partes" para analizar si esa oferta por parte de la multinacional viene realmente acompañada de "garantías".