Los trabajadores instalan su campamento: "No va a salir ningún camión cargado"

Los trabajadores de Alcoa no permitirán la salida de aluminio de la fábrica de San Cibrao, ni por carretera ni por el puerto. Con este objetivo los trabajadores han montado un campamento en la entrada de las instalaciones, que estará abierto las 24 horas del día. Se han organizado por turnos para que siempre haya un número considerable de personas en él.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, adelantaba este martes que "a partir de mañana (por hoy) no va a salir ningún camión cargado de aquí". Además indicó que está convocada una huelga indefinida a partir del próximo domingo. "Somos una chincheta que quieren sacar del mapa y tenemos que seguir apretando", afirmó Zan, que subrayó que también es necesario "recordar a las administraciones que hasta que tengamos una salida no vamos a parar, para forzarlas a que cumplan lo que han dicho de que las cubas no se van a parar ni un minuto".

En su intervención delante de los trabajadores, Zan indicó que el secretario de Industria, Raül Blanco, les había transmitido el trabajo conjunto de Gobierno y Xunta para solucionar este conflicto y reconoció que Liberty House sigue interesado en adquirir la planta. "El escenario es de conflicto absoluto y no van a permitir que una multinacional se ría de dos gobiernos", dijo Zan y apuntó que "cuando vas contra dos gobiernos como ha hecho Alcoa ya se ha roto cualquier opción de que tengan continuidad aquí porque una desfachatez así no sale barata".

En este sentido, Zan también avanzó que tienen solicitadas nuevas reuniones con las administraciones que esperan se produzca a la mayor brevedad posible y subrayó que apoyarán "al Gobierno a la Xunta en este conflicto, pero también vamos a luchar contra todos para salvar nuestros empleos porque queremos que el Gobierno cumpla y no permita a Alcoa reírse de dos gobiernos y de toda España y doblegar el estado de derecho".

SEGUIR EN LA LUCHA. A seguir luchando por el futuro de la factoría también incitaron los representantes de la CIG, Xosé Paleo y de UGT, Constantino Arias.

"A principios de agosto ninguén daba un peso por nós e non pensaban que as cubas seguirían funcionando, pero aquí estamos e ademais con dous compradores interesados en mercar a fábrica", dijo Paleo, que subrayó que en este momento solo hay dos salidas, que Alcoa venda la planta o que el Estado la expropie. "Cando se montou esta planta aos donos dos terreos non lles preguntaron se querían vender, dixeron que era polo ben común e sen non vendían tasábanlles os terreos, pois agora o Estado ten que facer o mesmo, se non hai venda que expropie e pague un prezo xusto pola fábrica", dijo y subrayó que "si Alcoa insiste no Erte ou no Ere hai que intentar paralo".