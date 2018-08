Un grupo de trabajadores de Sargadelos ha emitido un comunicado en el que apoya a la dirección de la empresa en el conflicto desatado y pide la revocación de Rogelia Mariña Pernas como representante sindical de la plantilla.

En el texto, los trabajadores manifiestan su "apoio á dirección da empresa no tocante as declaracións na súa contra que se están a facer por parte de políticos e sindicatos nos últimos días".

En este sentido, defienden que "non existe ningún tipo de coacción nin presión por parte da dirección da empresa"."Non nos sentimos enganadas en relación as condicións laborais nas que desenvolvemos o noso traballo", apuntan, asegurando que "cada unha de nós sabía de antemán as condicións, tanto económicas, como de calquera outro tipo nas que ía a traballar".

Sobre las acusaciones sobre las supuestas ayudas públicas recibidas por la empresa, los trabajadores exponen que Sargadelos "non percibiu ningún tipo de subvención pública, nin autonómica nin estatal, nin para novas inversións nin para axudar a levantar a empresa despois da recente crise económica pola que pasou a compañía".

En el comunicado se informa de que se ha iniciado una recogida de firmas entre la plantilla solicitando a los representantes legales de los trabajadores la convocatoria de una asamblea para solicitar la revocación de doña Rogelia Mariña Pernas. Los trabajadores defienden que no se sienten representados por ella "nin por UGT, nin por ningún outro sindicato nin partido político que a día de hoxe está a sacar rédito da nosa situación".

"En ningún momento ningunha destas organizacións se puxo en contacto con nós para saber de primeira man a nosa opinión" explican. Asimismo, les piden que "deixen xa de verter falsas acusacións e de falar no noso nome, que o único que están a facer é botándonos á rúa".