Los más de 900 trabajadores de las auxiliares de Alcoa se consideran "desprotexidos"

Trabajadores de las empresas auxiliares de Alcoa en San Cibrao -en total son más de 900- se ven "desprotexidos" en el conflicto que rodea al futuro de la fábrica, donde se consideran el eslabón más débil. Recuerdan que este año termina la garantía de facturación acordada con la multinacional para las contratistas y temen lo que pueda venir después, o incluso antes, tras el aviso de la aluminera de que agotará sus fondos para la fábrica en el segundo semestre.

Según el primer acuerdo firmado entre Alcoa y el comité de San Cibrao para la hibernación de Aluminio a cambio de inversiones y protección laboral, las empresas exteriores tenían garantizada su facturación hasta diciembre de 2024, algo que se está cumpliendo. Sin embargo, cuando Alcoa renegoció el acuerdo por el sobrecoste en la inversión del horno para ánodos el nuevo documento no recogía ninguna mención expresa a estas empresas, que de palabra iban a tener trabajo en la llegada y construcción de las nuevas dotaciones. Actualmente dos de estas contratistas trabajan en las barras de compensación, que prevén terminar en julio, y ya no queda ninguna otra obra por ejecutar a excepción del horno de cocción, que Alcoa aplazó sin fecha.

El presidente del comité de Cyrgasa, la auxiliar con más operarios -un centenar-, Diego Fernández, de la CIG, admite que "empeza a haber incerteza" entre los obreros, que se ven "desprotexidos". "Co segundo acordo estaba claro que os primeiros damnificados iamos ser nós, cando o noso centro de traballo é Alcoa, temos en Alcoa o 100% do traballo e somos parte do conflito, pero somos o grupo máis débil", dice. Recuerda que la plantilla de Cyrgasa votó en contra de renegociar el acuerdo y que ahora hay "malestar" al empezar a hablarse de posibles despidos en las contratistas. "Nas auxiliares intentaremos protexer os nosos postos de traballo como sexa, se temos que saír á rúa sairemos porque non se pode andar xogando co pan da xente", afirma.

El sindicalista indica que la carga de trabajo en esta empresa "foi a menos" y que hubo una redistribución de las tareas. Estos operarios realizan el rebrascaje de las cubas en Aluminio, además de montar andamios en las dos plantas y de realizar trabajos portuarios y obra civil.

También hubo recolocaciones de personal en Rodabell, que realiza trabajos de mantenimiento en la planta de Aluminio y cuyos operarios además están ahora implicados en la construcción de las barras de compensación magnética. "Á empresa estanlle mantendo a facturación pero están recolocando xente en distintos departamentos, o que pode ser un problema a longo prazo", reseña el delegado de UGT, Adrián Liñeiro.

El representante de los trabajadores advierte que una vez terminado este año "queda no aire todo" e insta al comité de Alcoa a obligar a la empresa a "cumprir o acordo e facer o forno de ánodos. Se Alcoa cumpre cos investimentos penso que non habería problema", dice, y propone que si se hace una nueva renegociación del acuerdo este contemple "manter os postos de traballo en vez da facturación".