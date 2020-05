Antón Losada: "Los trabajadores de Alcoa son los afectados, pero los únicos que no tienen culpa"

Desde el anuncio del posible cierre de la planta de Aluminio y el consiguiente despido de 534 trabajadores de la multinacional Alcoa, las redes sociales se han convertido en un hervidero, con especial mención para Twitter. Aunque un elevado porcentaje de los mensajes tuvieron un cariz político, con intercambio de culpas según la formación a la que pertenecían los tuiteros, también ha habido algunos personajes públicos, especialmente periodistas, que mostraron su solidaridad con los trabajadores a través de los mensajes que volcaron.

Uno de los más activos ha sido Antón Losada, profesor de universidad y periodista gallego nacido en Xove y muy vinculado a A Mariña. Losada ha difundido dos vídeos en los últimos días para mostrar su desacuerdo con la medida tomada por la fábrica y para pedir a las administraciones que solucionen la situación, pensando sobre todo en los trabajadores y sus familias, pero también en A Mariña y Lugo.

Losada explicó en un primer vídeo que su padre fue trabajador de Alcoa, lo que hace que sea también un golpe personal y emocional el anuncio del cierre. "Alcoa culpa al Gobierno central por no abaratar la luz, la Xunta culpa al Gobierno central por no hacer nada y mientras, el Gobierno central culpa a Alcoa por haber recibido muchas ayudas públicas. Son todo excusas", sentenció Losada, que añade que "yo lo que tengo muy claro es que los que no son culpables son los trabajadores afectados por los despidos y sus familias, que no se merecen llegar a este punto por tanta incompetencia y tanta avaricia. Lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y encontrar una solución", señaló, añadiendo como posible solución "recuperar la fábrica para el sector industrial público".

"Si a Alcoa y Nissan les sale barato cerrar, detrás vendrán otras muchas empresas y esto es algo que hay que evitar"

Dos días después, Losada volvió a difundir otro vídeo en el que no solo mencionaba a Alcoa, sino también a Nissan, otra empresa que anunció el despido de más de 3.000 trabajadores en Cataluña. "Nissan y Alcoa son las dos primeras grandes compañías que anuncian cierres y despidos sin haber acabado la pandemia de coronavirus, durante el estado de alarma. Creo que muchas otras grandes empresas están esperando a hacerlo lo mismo", señaló,

AFECTA A TODOS. Losada quiso hacer hincapié en la necesidad de ponerle freno a esta sangría y pide solidaridad absoluta con los trabajadores. "Si a Alcoa y Nissan les sale barato cerrar, detrás vendrán más y eso es lo que hay que evitar. Hay gente que piensa que esto no le afecta, pero se equivoca, nos afecta a todos y debería importarle a todos", sentenció.