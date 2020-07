Trabajadores de Alcoa en San Cibrao iniciarán el lunes una huelga indefinida

Los trabajadores de Alcoa en San Cibrao acordaron iniciar el lunes a las ocho de la mañana una huelga indefinida como medida de protesta ante la situación límite en la que se encuentran, a seis días de que finalice el plazo de treinta para la negociación del Ere que afectará a 534 obreros de la fábrica de Aluminio y en consecuencia a unos 400 de empresas auxiliares.

El presidente del comité, José Antonio Zan, explica que el objetivo de esta huelga es «que no salga de la fábrica el aluminio que es para especular», dice en referencia a los denominados lingotes T. "Nosotros fabricamos varias clases de aluminio. Queremos seguir funcionando y no perder clientes, pero este es un aluminio que se refunde y que no tiene un valor añadido grande, lo único que sirve es para que haya más toneladas de aluminio en el mercado paraespecular con ellas", detalla. Añade que este material se almacena «en Rotterdam y otros lugares y para cuando suba el precio del aluminio, volver a venderlo. Las empresas se dedican a especular con este aluminio», dice, del que añade que no es la modalidad de la que más se produce en la fábrica.

Pedirán a Industria en la reunión del 20 que intervenga ya, pues «no hay más tiempo"

El comité no tiene convocadas otras movilizaciones y afronta con preocupación la semana que empieza. El lunes, el miércoles y el jueves hay fijadas tres reuniones con la empresa por el Ere, en las que las posturas están totalmente enfrentadas ya que los representantes sindicales no quieren que se paren las cubas de electrolisis bajo ningún concepto. "La empresa solo quiere ampliar el plazo de negociación si se habla de parar las cubas y nosotros ahí no queremos saber nada», dice Zan, quien añade que «la única salida es que el Gobierno de una vez defienda su industria y su aluminio para no depender al 100% del aluminio de fuera".

El lunes a las cinco tienen la videoconferencia con el secretario general de Industria, al que exigirán la intervención urgente. "Ya no hay más tiempo para seguir mareando la perdiz", lamenta.

José Tomé: "A empresa chuleounos a todos, riuse de nós"

"Alcoa chuleounos a todos, riuse de nós", afirmó el presidente de la Diputación, José Tomé, argumentando que durante años recogió "beneficios e axudas públicas e nin sequera fixo o mantemento mínimo da fábrica".

Añadió que el PSOE fue "o primeiro" en sugerir la intervención. "Fomos os primeiros en suxerilo. Ou entrar no accionariado ou intervir a empresa polo tempo que fose necesario mentres se busca un operador que desenvolva un proxecto industrial", señaló Tomé, que también es partidario de que Alcoa devuelva subvenciones.