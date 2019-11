Los trabajadores de Alcoa en San Cibrao eligen al nuevo comité que defenderá su futuro

Los trabajadores de Alcoa en San Cibrao iniciaron este lunes las votaciones para elegir a los 23 representantes del nuevo comité de empresa para los próximos cuatro años, que tendrán por delante retos vitales como la lucha por la continuidad de la fábrica y otros que marca el calendario, como la negociación del nuevo convenio colectivo a principios de 2020, ya que el actual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre.

Un total de 1.145 trabajadores, incluidos los de contratos relevo, tienen derecho a participar en las votaciones que continúan este miércoles de diez a dos y el viernes de ocho y media doce y media. Si todo transcurre con normalidad, como hasta el momento, poco después del cierre de las urnas se conocerá el reparto de representantes de los tres sindicatos que concurren -CIG, UGT y CC.OO.- en el nuevo comité, que estará formado por 6 personas del colegio de técnicos y administrativos (uno menos que en los anteriores comicios) y 17 en el de especialistas y cualificados (uno más que en el comité actual).

El comité estaba compuesto en este último mandato por 7 integrantes de CIG, 7 de UGT, 6 de CC.OO., 2 de Csif y 1 de APC, pero estas dos últimas agrupaciones no concurren en esta ocasión. Lidera la lista de la CIG el actual presidente del comité, Xosé Paleo; en UGT hay renovación al no continuar José Luis Combarro y toma las riendas Jorge Fernández; y en CC.OO. continúa José Antonio Zan, portavoz de la sección sindical y uno de los representantes de la fábrica en el comité europeo.

El hasta ahora presidente señala que será el próximo comité el que decida las nuevas movilizaciones para reclamar un precio de la energía que permita a la fábrica competir, tras lograr un amplio respaldo ciudadano en las realizadas hasta el momento.

En esta semana también de elecciones generales piden al Gobierno que salga de las urnas agilizar la aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo. "Hai que conseguir que sexa cal sexa o resultado das vindeiras eleccións a primeira cousa que fagan, antes incluso de constituír o Goberno, sexa aprobar as medidas e as ferramentas necesarias para dar unha solución a este problema, que as hai, porque son as que aplican outros países. Nós non pedimos nada máis que que se apliquen as medidas que hai noutros países para competir en igualdade de condicións con eles", recalca Paleo.