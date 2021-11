Los trabajadores de Alcoa iluminan Xove con su reivindicación

Los trabajadores de Alcoa realizaron este sábado por la noche una espectacular movilización en Xove, donde fueron caminando con velas o linternas desde la rotonda de Beltrán hasta la Praza do Concello, en un núcleo urbano que los esperaba a oscuras en señal de apoyo.

Al inicio de la marcha el presidente del comité, José Antonio Zan, insistía en que no cabía otra solución al conflicto que la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en la venta de la planta de Aluminio y animaba a todos los grupos políticos a apoyar la enmienda que presenta el PP para que este organismo asuma por un euro la compra de la fábrica para su inmediata venta a un tercero. "Si no sale adelante, los grupos que voten en contra serán los que cierren esta fábrica. Ya no hay más tiempo para historias, aquí nos apoya todo el mundo pero lo que hace falta es que de una vez por todas hagan esa intervención, como en su día aprobaron el Parlamento y el Congreso", recordaba el sindicalista.

Centenares de personas marcharon en esta movilización, que avanzaba al ritmo de consignas como "Alcoa culpable, Goberno responsable", "Se non hai solución, Goberno dimisión", 'A solución, unha intervención" o "Sen industria non hai futuro" que continuaron coreando al finalizar el recorrido en la plaza, que se llenó de luces. Allí el presidente del comité animó a continuar la lucha: "El camino es duro, pero es el correcto, es el camino del futuro, el camino de nuestros hijos y el de toda la comarca", dijo.