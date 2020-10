Los trabajadores de Alcoa dejan salir material para farmacéuticas y potabilizadoras

Los trabajadores de Alcoa que prosiguen con el control de los accesos a la factoría de San Cibrao permitieron este viernes la salida del primer camión cargado de hidrato de las instalaciones. Desde el comité explicaron, posteriormente, que dejarán salir a "todos aquellos camiones cargados de hidrato que abastecen a la industria farmacéutica así como para aquellos clientes que necesitan el hidrato para las potabilizadoras de los ayuntamientos, siendo nuestra planta la única suministradora, incluso a clientes de Portugal". "Nunca se pondrá en riesgo la salud pública ni el suministro a las empresas esenciales, como la farmacéutica, lo que nos identifica intrínsecamente como esenciales", subraya el comité que apunta que cualquier incidencia que pudiera haber con el tránsito de estos camiones se comunicará al comité de huelga "para poder abordar el problema y encontrar una solución".

Sobre la posibilidad puesta encima de la mesa el jueves por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de una expropiación de las instalaciones, el presidente del comité, José Antonio Zan, aclaró que "vendría a ser como una nacionalización o una intervención temporal". Precisamente esa intervención temporal es la posibilidad a la que más se aferran los trabajadores: "Sería expropiarla y entregarla directamente a Liberty. Sería por un tiempo corto y darle así salida a la problemática que tenemos". "Cualquier opción que tenga el Gobierno que garantice la producción y el mantenimiento de los puestos de trabajo al cien por cien, nos sirve", dijo Zan.

Mientras tanto, los trabajadores, a la espera de que se inicie este domingo la huelga indefinida, siguen controlando la salida y la entrada de vehículos en la planta. Desde este viernes, el campamento está formado por un par de casetas de obra, puesto que el temporal Álex desmontó las carpas en las que se refugiaban.

Sobre la posible expropiación de la planta también se pronunció este viernes el presidente de la Diputación, José Tomé. "Dende o primeiro día que xurdiu este problema, dende a Deputación unha das opcións que demos foi precisamente a de intervir a empresa e para iso pode haber múltiples figuras xurídicas e unha delas pode ser a expropiación", aseguró y subrayó que la forma que elija el Gobierno "a nós vainos parecer ben". "A forma xurídica que se adopte será a que consideren os técnicos e dende o Goberno porque ao final todo o mundo fala moito disto, pero quen está poñendo as solucións encima da mesa é o Goberno de España", afirmó.

En este sentido indicó que el ente provincial apoyará "calquera solución que dea continuidade á actividade de Alcoa, a que se manteñan os postos de traballo e a actividade económica na Mariña".

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, aseguró el viernes que "Alcoa está a tempo de recapacitar para manter aberta a negociación para que o Goberno compre temporalmente a planta de Aluminio e a venda inmediatamente despois a Liberty".

Asimismo, señaló que sigue siendo importante contar conun precio competitivo de la energía que permita a las empresas electrointensivas mantener su actividad. "Para conseguilo a ferramenta básica é o estatuto electrointensivo que o Goberno de Sánchez leva dous anos prometendo e do que non coñecemos máis que anuncios e retrasos", dijo.

Además, el popular manifestó que el futuro de los trabajadores afectados por las decisiones de la multinacional "está moi por encima dos intereses non confesados dunha empresa" que, a su juicio, "actuou de mala fe e que traizonou a confianza de administracións e empregados para impedir a venda e evitar así a entrada de competidores".

Alcoa precisó también ayer que el depósito de lodos rojos cumple "con todos los requisitos legales y medioambientales y ha obtenido la certificación de dichos cumplimientos". Desde la multinacional realizaron esta aclaración después de que Adega afirmase que no puede marcharse de la comarca cuando la balsa no cuenta con un proyecto de cierre definitivo ni con un plan de descontaminación.

A este respecto, la empresa también indica que el proceso de despido colectivo no afecta a la planta de Alúmina y por tanto tampoco al embalse de lodos. De todas formas recuerda que el proceso de cierre del depósito será gradual y que en 2014 solicitó ampliar la vida del depósito hasta el año 2034 si esta petición se aprueba.

Francisco Conde: "Neste caso debe primar o interese xeral"

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, insistió este viernes en un acto en Vigo que en la situación que atraviesa Alcoa en San Cibrao "o interés xeral debe primar". "Galicia ten como aspiración manter esa produción de aluminio e os intereses dunha multinacional non poden estar por riba dese interés xeral, sobre todo cando hai un investidor, que está disposto a comprar a planta e, sobre todo, que ten un plan industrial que lle permitirá dar viabilidade", afirmó.

Todas las medidas posibles Conde insistió en que ambas administraciones, Xunta y Gobierno, siguen trabajando juntas y que intentarán que el acuerdo con la multinacional sea posible, pero subrayó que de no ser así "a Xunta recurrirá a todas as medidas posibles para garantir esa produción e ese emprego e, por suposto, eso inclúe acudir aos tribunais".

El conselleiro incidió una vez más en que la producción de aluminio en España es "irrenunciable".