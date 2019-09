Os traballadores de Alcoa cortan a N-642 en protesta polo prezo da enerxía

Os traballadores da planta de Alcoa en San Cibrao cortaron este venres a N-642 en protesta polo prezo da enerxía.

O calendario das próximas mobilizacións dependerá do resultado da reunión que o próximo partes, ás 13.00 horas, manterán en Madrid os representantes do comité de empresa coa o presidente da multinacional en España.

Xosé Paleo puntualizou que "o calendario" se vai a ir "modulando en función de como evolucione todo isto", algo que estará condicionado pola reunión deste martes.

"En función de como vaia, de cales son as medidas que tome ou non tome Alcoa irémolo vendo", insistiu, asegurando que o comité buscará "incrementar" a presión se o encontro non dá os seus froitos.

A factoría de San Cibrao conta cun cadro de máis de mil traballadores, aos que se suman outros tantos das empresas auxiliares. Neste sentido, o presidente do comité de empresa quere, con este dato, chamar a atención da importancia da "supervivencia" da planta para a Mariña de Lugo e tamén para a provincia.

"O primeiro", explicou, "será reclamarlle que a planta de Cervo retome a normalidade, que inicien as 32 cubas e que se suba a intensidade da produción", que se viu rebaixada nun 11 por cento. "Tamén lle preguntaremos polas xestións que fixo e como está a situación desde o punto de vista da dirección", subliñou.