El presidente del comité de Alcoa en San Cibrao, José Antonio Zan, ha anunciado que se ha convocado una nueva movilización al coincidir con un año -28 de mayo- desde que la empresa anunció el expediente de regulación de empleo que finalmente no pudo llevar adelante y con la operación de venta de la planta de A Mariña todavía pendiente.

La plantilla retornará así a unas movilizaciones, que, según advierte Zan, "nunca" han dejado, aunque "hay que ir viendo donde se está y cuál es el escenario".

"Ahora mismo, el escenario es que dependemos de una decisión política y para obligar a que esa decisión política se lleve a cabo lo que haremos es presionar a los políticos tanto locales, como provinciales y nacionales a ver si de un vez por todas la Sepi hace todo lo que prometió", ha advertido.

Zan no quiere entrar en quién es el responsable de la "incertidumbre" que se cierne en cuanto al futuro de la fábrica mariñana y así ha despachado que "decirlo no sirve de nada y no va a ningún lado".

"Lo que necesitamos es que se pongan soluciones encima de la mesa, que empiece la negociación con el comprador o compradores que pueda haber y se busque una salida cuanto antes; hay que buscar alternativas y fórmulas para que esto se desbloquee", ha subrayado.

El presidente del comité de empresa de Alcoa ha recordado que el 28 de mayo hace "un año" desde el inicio de las protestas y precisamente se va a conmemorar este aniversario con una movilización que aún tienen que concretar.

Por último, Zan ha apelado a que "lo que no es normal es que desde enero que se comprometió el Ministerio (de Industria) y la Xunta en buscar una solución al problema, para lo que pidieron paralizar la huelga, no haya avanzado casi nada o más bien poco en cuanto a la negociación para la venta".