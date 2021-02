Las trabajadoras del centro de día de Ribadeo apoyan la huelga de este jueves

Las trabajadoras del centro de día de Ribadeo iniciarán este jueves una huelga durante toda la jornada, que se ampliará durante los siguientes jueves con paros de ocho a once de la mañana. "A orixe da protesta é que a Xunta pretende desmantelar o noso equipo profesonal e faino no peor momento dunha pandemia na que todas estamos en primeira liña. Así nolo pagan", señalan en una nota de la Asociación de Traballadores e Traballadoras Temporais e Indefinidos do Consorcio.

Se quejan de las contrataciones temporales abusivas y piden al Gobierno de Feijóo una solución "xusta e ponderada a un problema que eles mesmos xeraron". Afecta al personal de escuelas infantiles, centros de mayores y oficinas de la Xunta de Galicia que gestiona el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

"Accedimos ao noso posto de traballo polos sistemas selectivos legais que as administracións estableceron. Fixéronsenos contratos temporais para desempeñar postos de traballo nos que levamos máis de 13 anos. A Xunta comete abuso reiterado con nós nos nosos contratos laborais e agora, en vez de facer o posible para que os nosos contratos sexan fixos, pretenden botarnos á rúa", lamentan, al tiempo que destacar ser un equipo de profesionales cohesionado que conoce los métodos de trabajo, recursos y características poblacionales de Ribadeo y otros concellos, pues tiene contacto con las personas mayores y sus familias. "E agora a Xunta pretende tirar ao lixo tantos anos de traballo e experiencia", critican.