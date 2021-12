Un trabajador dice recibir amenazas por anotarse para continuar en Vestas

Un trabajador de la fábrica de Vestas en Viveiro asegura que está recibiendo "amenazas" de otros compañeros después de anotarse en la lista para optar a un puesto en las instalaciones de Chavín, que a partir del 1 de enero la empresa transformará en un centro de formación y mantenimiento. "Solo pido que me dejen trabajar y no continúen las amenazas", dice el operario, que pide mantener su identidad en el anonimato.

Este trabajador relata que cuando Vestas ofreció 24 puestos de trabajo en Viveiro él lo tuvo claro. "Podré continuar en mi casa con mi familia", pensó, por lo que se apuntó en la lista pero afirma que desde entonces "las amenazas de algunos que eran compañeros de la fábrica han sido tan fuertes" que han afectado a su estado emocional. "Cuando esta semana Vestas me confirmaba que desde enero continuaré trabajando, mi única preocupación es que no dijeran mi nombre a los sindicatos", dice, y añade que "esas amenazas han funcionado en otros compañeros, que finalmente no han querido los nuevos puestos de trabajo".

Hace unos días otros trabajadores, también de forma anónima, presionaban al comité para que dos de sus integrantes dimitieran pues aseguraban que se habían anotado para optar al plan de recolocación y veían eso incompatible "con su postura de encabezar las manifestaciones y promulgar que ningún miembro del comité se acogería a dicha recolocación".

Además de optar a 24 puestos en Viveiro, la eólica también abrió listas para optar a trabajos en otros centros de la empresa o para desvincularse de ella.