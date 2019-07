Trabada tiene este mes para conseguir cuatro alumnos de infantil

El Concello de Trabada sigue trabajando a contrarreloj para encontrar dos familias con dos hijos de entre 3 y 6 años que estén dispuestos a asentarse en la localidad. Con estos cuatro nuevos estudiantes, el Ceip Celso Currás contaría con seis alumnos en su unidad de infantil y la Xunta no la suprimiría este curso. El gobierno local, que preside Mayra García, cuenta con un plazo muy corto para lograr este objetivo, ya que el mismo expira a final de este mismo mes. "Temos que ter os seis alumnos antes de que saia o catálogo definitivo de destinos, que será na primeira semana de agosto, polo que o prazo máximo é este mes. Unha vez que sexa publicado, xa non haberá nada que facer", explica Marta Castelao, maestra de Música y directora del colegio.

¿Puede abrir la mano la Xunta y habilitar una unidad con menos de 6 alumnos?

No, "ter un mínimo de seis alumnos é innegociable", confirma la directora. Por ello buscan urgentemente cuatro nuevos alumnos que incorporar a las aulas.

¿Se podría recuperar esta unidad a corto plaza o incluso el próximo curso?

Sí, en el futuro podrían volver a habilitarla, año a año, pero para afianzarla tendrían que darse varias condiciones. "Volver a contar cunha unidade fixa non é fácil, porque ten que asentarse poboación e desde a consellería teñen que comprobar que medra a natalidade ou que haberá nenos suficientes durante bastante tempo para que se manteña. Agora vai abrir o Punto de Atención Infantil e iso pode axudar a contar con nenos nesas idades e darlle estabilidade á unidade", explica Castelao.

¿La ausencia de niños en esta edad es una situación puntual o estructural?

Todo hace indicar que lo primero. "É unha cousa puntual deste ano e do pasado, os únicos no que non houbo ningunha matrícula de 3 anos. Por iso hai como dous ocos que, ou vén xente de fóra, ou sempre van existir", afirma Castelao. Mayra García corrobora con la estadística esta apreciación. "No 2015 naceu un neno e no 16, outro, pero o do 2015, por exemplo, está escolarizado en Vegadeo porque os pais traballan alí. Nos anos seguintes si que houbo nacementos en todos eles. A natalidade está incrementando e, de feito, hai 14 nenos de 0 a 3 anos empadroados", concreta.

¿Cuántos alumnos se han matriculado para el próximo curso en el Ceip Celso Currás?

Han realizado su matrícula un total de 32 alumnos. 30 pertenecen a educación primaria y los otros 2 a infantil, siendo ambos de 5 años de edad.

¿Corre peligro el colegio de desaparecer?

No, el Ceip Celso Currás seguirá abierto y solo perdería la unidad de infantil. Las otras dos, de primaria, seguirán funcionando. Una de ellos reúne al alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria y en la otra se integran los de los tres cursos superiores, 4º, 5º y 6º.

¿Se tendrían que escolarizar los dos alumnos de infantil fuera de Trabada?

No, los niños seguirán en el colegio de Trabada aunque cierre su aula. "Os nenos de infantil compartirían aula cos de 1º e 2º de primaria. Os dous nenos que hai son de 5 anos e estarían no seu último ano de infantil, polo que agrupalos non sería tan complicado como se tiveran 3 anos, onde xa habería unha diferenza de nivel e idade moi grande", indica la directora.

¿Qué consecuencias tendría la pérdida de esta unidad?

Esta pérdida no tendría consecuencias graves para los niños, ya que seguirían escolarizados en Trabada, pero tanto desde el propio centro como desde el Concello opinan que "aínda que no futuro volveran habilitar esta unidade, perdela durante un ou dous anos creo que é un problema moi gordo para o pobo", según señala la alcaldesa.

¿Qué cambios supondría a nivel organizativo?

El más notorio sería la marcha de la actual directora, Marta Castelao, que lleva siete años en el centro y seis como directora. "Se cae unha aula quedarían só dúas e nese caso non hai posto de director, senón que haberá un responsable de dirección. A miña praza está en Ribadeo e tería que volver a ela, algo que non me suporía moitos problemas porque resido alí, pero estou en Trabada porque solicitei unha comisión de servizos para continuar o meu proxecto de dirección, ao que lle quedan dous anos, e gustaríame rematalo. Se a aula de infantil se suprime, marcharía porque non habería opción de pedir comisión de servizos para seguir de directora", señala. Para la regidora esta sería una noticia muy negativa. "Marta é unha persoa que se implica moito cos nenos, que cre no proxecto e na escola en Trabada. É dicir, que defende que os nenos de concellos pequenos poidan ter as mesmas ou incluso máis oportunidades que os que residen nas cidades. A nivel persoal, son consciente de que é moi complicado atopar con persoas que realmente crean no rural como Marta para seguir loitando pola vida aquí", destaca la regidora.

¿Perdería algún docente el colegio?

Este próximo curso no se perdería ningún puesto de trabajo en el colegio, aunque sí podría ocurrir en un futuro no muy lejano. "Se se pecha infantil, eu téñome que marchar, pero a praza de profesor de música sería ocupada por outra persoa. Somos cinco mestres máis un itinerante que imparte Relixión. Pero no futuro si que poderían quedar só en catro, porque acabaría desaparecendo o que imparte as clases en infantil", desvela.

¿Cuáles son los puntos fuertes del Celso Currás?

El colegio está totalmente equipado, cuenta con un aula de nuevas tecnologías y participa en diferentes programas. El aula de infantil dispone de proyector y el centro es plurilingüe: "Aínda que están agrupados nenos de distintas idades, nós intentamos que a atención sexa personalizada. Todo o equipo está moi implicado e intentamos darlles todas as opcións posibles aos alumnos, igual que se fora o cole dunha cidade. Creamos un horto ecolóxico que xa foi premiado e o ano pasado conseguimos un auxiliar de conversa de inglés. Este ano foi británico e o próximo será americano. Participamos en moitos proxectos", relata Marta. "Os nenos comen no cole durante o curso, teñen transporte escolar e un servizo de actividades extraescolares de catro a oito da tarde. E no verán, campamento de dez a dúas, pola mañá", añade la alcaldesa.

¿Han encontrado ya alguna familia?

De momento solo han encontrado una que cumpla con los requisitos, pero han recibido numerosas llamadas desde ciudades como Ferrol, Ciudad Real o Valencia. "Por Trabada xa viñeron tres familias, pero dúas delas non tiñan dous nenos entre os 3 e os 6 anos. Só cumpría unha parella chilena residente en Cambre que agora ten que decidir que facer. Levaron toda a documentación da matrícula, vannos enviar os currículos e van ver se lles encaixan as oportunidades laborais", dice García. El Concello cuenta con la colaboración de empresas que ofrecen trabajo en el sectro industrial, el forestal, el ganadero o el comercial.