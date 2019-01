Trabada tendrá un nuevo albergue con capacidad para siete peregrinos

La localidad trabadense de Sante, por la que discurre la variante sur del Camino Norte de peregrinación a Santiago, dispondrá en breve de un albergue para peregrinos. Está impulsado por el gobierno municipal y la alcaldesa de Trabada, la socialista Mayra García, explicó que se ubicará en el edificio de la antigua escuela y que tendrá una capacidad para siete peregrinos.

La antigua escuela de Sante no se dedicará íntegramente a albergue, ya que su planta superior se habilitó en su momento como vivienda y así continuará. La parte de abajo es la que se dedicará a albergue. Mayra García explicó que "faremos as obras necesarias a través do plan único da Deputación e comezaremos este mesmo mes. Terán un presupuesto de algo máis de 41.000 euros". Los plazos que maneja para su puesta en funcionamiento son breves y apunta que "esperamos que o albergue poida estar funcionando xa durante a Semana Santa".

La regidora trabadense comenta que esta opción le parece buena "porque así podemos dar un bo servicio para que polo menos os peregrinos que veñen poidan ter un lugar onde durmir". Ahora hay otro en Trabada, privado, cerca ya del límite con Lourenzá.