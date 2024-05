Trabada sufre otra crisis económica, ahora por las lluvias

Numerosos vecinos de Trabada volvieron a sufrir un duro traspié económico el pasado fin de semana. Si en octubre del año pasado y en febrero fue por el fuego, el sábado y el domingo fue el agua lo que les provocó serios daños a muchos de ellos.

Concretamente, a los que ya habían plantado maíz y vieron su trabajo arruinado por las intensísimas lluvias que cayeron en el municipio tanto el sábado como, sobre todo, el domingo.

Los daños fueron tan intensos que el alcalde, el socialista Rubén García Freije, envió una carta a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, solicitándole una reunión para tratar de buscar una forma de ayudar a los trabadenses porque, recuerda el regidor, la gran mayoría de ellos tienen su principal fuente de ingresos en el sector primario, que no deja de ser castigado.

García Freije sabe que "estas desgracias que estamos vivindo non son culpa de ninguén. Son cuestións da natureza que nos están a afectar seriamente, pero entendo que é función das administracións axudar aos veciños. De todas as administracións. Nós como Concello imos axudar, pero desde a Xunta tamén teñen que axudar porque a xente está nunha situación moi delicada".

Según explica García Freije, durante el fin de semana "as chuvias foron incrementándose e sumáronse ó que xa choveu durante todo o mes. Pero durante sábado e domingo todo foi a peor. Houbo moitos problemas en varias zonas do Concello, pero moitas zonas plantadas sobre todo en Sante e Valboa penso que foron as máis castigadas".

El regidor indica que visitó numerosas plantaciones en las que el maíz ya estaba sembrado "e xa había dúbidas con el, porque estaba indo tarde, pero os que decidiron sementar, practicamente se pode dicir que o perderon todo". Como consecuencia de ello relata que "agora van a ter que preparar de novo o terreo e volver sementar, con todo o que iso supón de gastos".

Algunas peticiones realizadas

En la carta que el alcalde trabadense remitió a la conselleira, le indica que "necesitamos tamén axudas para os propietarios de fincas afectadas polos incendios de febreiro e outubro e a colaboración da Xunta para a adquisición de equipamento contra incendios e dunha nova motobomba. A que posuímos no noso concello actualmente conta con moitos anos de antigüidade" y señala que ya no trabaja correctamente, lo que es un problema.

Rubén García pide también colaboración "para a construción de balsas de almacenamento de auga en diferentes puntos estratéxicos do concello e levar a cabo a concentración de montes de Vidal e da Vilapena". Asimismo, adelantó "a total colaboración do Concello de Trabada coa Xunta para tratar todas estas situacións de emerxencia que se foron dando no noso pobo".