Trabada estuvo este lunes sin médicos pero el Sergas lo achaca a una cuestión puntual

La alcaldesa de Trabada, la socialista Mayra García, denunció que el centro de salud de la localidad se quedó ayer sin médicos y exigió al Sergas que esa situación no se repita porque "os veciñas e veciñas de Trabada merecen uns servizos públicos de calidade e atención médica sen desprazarse, polo que o Sergas debe solucionar este problema de inmediato".

Fuentes del Sergas admitieron que se produjo un problema puntual en el ambulatorio de Trabada y que sucedió "en tan escaso marxe de tempo que foi imposible atopar substitutos para cubrir a ausencia dos médicos xa que a situación foi totalmente imprevista e imposible de atopar substitutos en tan pouco tempo. Polo tanto, non hai ningún recorte nos servizos sanitarios deste concello, que seguen a ser os mesmos de sempre". Añadieron que se derivaron las urgencias a Ribadeo y que "todas as persoas que precisaron ser atendidas, fórono".

Pero la alcaldesa remitió igualmente un escrito al Director Xeral de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Jorge Aboal, solicitándole que se restablezcan los dos médicos que hay en Trabada porque recuerda que los vecinos están protegidos por la Constitución en lo que se refiere a contar con asistencia médica de calidad. Sin embargo dice que en Trabada "sufrimos unha vez máis os recortes nos servizos públicos competencia da Xunta. No colexio suprimiron a aula de educación infantil porque non había un mínimo de seis alumnos no seu día. Agora hai nove alumnos pero seguen sen habilitala", apuntó García Bermúdez.

A ello añadió que se suprimieron las paradas en las líneas de transporte a centros públicos de enseñanza y los niños "deben desprazarse a concellos limítrofes polo que o transporte é fundamental para poder continuar os estudos", concluyó la alcaldesa.