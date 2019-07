Trabada avalía a dúas familias para evitar o peche dunha aula do colexio

O Concello de Trabada segue a analizar as solicitudes que chegan ao consistorio en resposta á oferta que lanzou fai unhas semanas na que ofrece casa e emprego para as familias que escolaricen no colexio da localidad a dous nenos de 3 a 6 anos e así evitar o peche da aula de infantil do centro. Ao remate do curso había só dúas matrículas e o obxectivo era conseguir catro para alcanzar o mínimo esixido de seis. Despois de aceptar a solicitude dunha parella senegalesa con tres fillos de 2, 4 e 6 anos afincada na Coruña, agora o goberno está avaliando outras dúas candidatas: unha familia chilena afincada no concello coruñés de Cambre e outra de Ferrol. "A nosa idea é ter resolta a situación xa o luns", recoñecía o mércores a alcaldesa, Mayra García, que subliñaba a cantidade de solicitudes, de toda España e incluso do extranxeiro, que recibiron aínda que moitas non cumprían cos requisitos establecidos.

A primeira familia aceptada xa matriculou no colexio aos dous fillos maiores e está previsto que se instale en Trabada co inicio do curso no mes de setembro, posto que o home está traballando na hostalaría no verán. Agora o Concello buscará un traballo para o home entre as empresas locais que se ofreceron a contratar a aquelas persoas que responderan a esta chamada municipal, para o que xa están enviando o seu curriculo, con experiencia en distintos sectores.

Con respecto á familia asentada en Cambre ten dous fillos xemelgos de catro anos e a ferrolá, outros dous de 3 e 4, polo que só unha entrará nesta oferta inicial do Concello, porque só con unha se chegará aos seis alumnos na aula de infantil. "As dúas están animadas a mudarse a Trabada, aínda que as súas circunstancias son distintas, porque na familia chilena o home está traballando e na ferrolá están en paro, polo que á hora de apostar polo cambio de residencia téñeno algo máis sinxelo", apunta a rexedora, que se mostrou moi satisfeita coa resposta a esta iniciativa.