Trabada aspira a tener un centro social para mayores en Abres

El Concello de Trabada tiene rematado un proyecto con el que poner en marcha la construcción de un centro social de la tercera edad en la parroquia de Ría de Abres y, para poder construirlo y ponerlo en funcionamiento, solicitó una ayuda de la Xunta de Galicia.

Este proyecto emana de un acuerdo marco firmado por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar y por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para desarrollar un plan de inversiones para la construcción de equipamientos sociales con fines públicos.

La alcaldesa de Trabada, Mayra García, entiende que este tipo de centros sociales encajan dentro de ese acuerdo marco y a ello añade que bajo su punto de vista el municipio de Trabada cumple con todos los requisitos para tener un centro de estas características "e por iso solicitamos un investimento de 400.000 euros para o novo centro social".

La regidora recuerda que ya hace tres años que están haciendo un esfuerzo importante para atender a los mayores del municipio con la residencia o duplicando el número de trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar. También realiza actividades de envejecimiento activo en las parroquias, además de anticipar que en mayo recuperarán el Encontro de Maiores. Por todo ello dice que "o centro social será un paso máis, un espazo no que se ofrezan servizos e actividades preventivas para as persoas maiores de Trabada, axudando ademais desta forma ás súas familias".

SERVICIOS. La idea que tiene es que funcione con personal contratado directamente desde el Concello "e prestaranse os servizos de promoción, mantemento e recuperación da autonomía funcional, realizando actividades de estimulación cognitiva e fomento de habilidades sociais, de rehabilitación funcional a través de actividade física, actividades de lecer, charlas, e realizarase o servizo de transporte adaptado a maiores".

Asimismo, Marya García recuerda que Trabada "comparte unha característica que é común á gran maioría dos municipios galegos, o alto envellecemento da súa poboación, polo que a súa atención é unha prioridade para o grupo de goberno local".