"A Toxiza é unha carreira top e a nivel paisaxístico das máis completas que coñezo"

Este domingo llega una cita emblemática para todos los amantes de las carreras de montaña con la celebración del Toxiza Gran Trail, una de las pruebas más emblemáticas de puro monte que se celebran en toda la comarca. La Toxiza reunirá a casi 450 participantes entre los dos trails competitivos, de 28 y 16 kilómetros, y la caminata. Respecto a esta última ha habido alguna modificación en los últimos días adelántandose a las 9.30 horas y partiendo desde la Praza da Catedral.

Una de las grandes esperanzas del club organizador, Toxiza, para pelear por un puesto alto en la clasificación es Fátima López Soto, que ya ha conseguido numerosos posiciones de honor en carreras de montaña, tanto en la comarca como fuera. Esta deportista de 39 años, natural de Ribadeo y vecina de Barreiros, reconoce sentir especial predilección por la Toxiza "non so porque a organiza o club do que formo parte, senón porque nela fixen o meu primeiro maratón de montaña", señala.

Fátima López lleva unos diez años corriendo habitualmente, aunque solo en los últimos cinco o seis se dedica a los trails. Antes, participaba más en las pruebas populares sobre asfalto, pero asegura que una vez que corres en la montaña ya no hay color. "Para mín é moitísimo máis divertido, e tamén máis agradecido, correr polo monte", asegura la mariñana, que también entrena habitualmente en este tipo de escenarios, aunque esta temporada también lo está mezclando con asfalto "porque ao final tamén é bo para mellorar o rendemento nos trails".

La Toxiza del domingo será la cuarta consecutiva para Fátima, que considera a la carrera mindoniense como una de las mejores. "Eu non me considero unha experta porque tampuco levo tantos trails, pero dentro das que coñezo penso que é unha proba top, de puro monte galego, temos un pouco de todo, zonas de alta montaña, pradería, rochos, zonas de fraga, diría que a nivel paisaxístico é unha carreira do máis completo", afirmó.

Respecto a la dureza del recorrido de la distancia larga (28 kilómetros) que es la que recorrerá Fátima, señala que "2.200 metros de desnivel en 28 kilómetros é bastante e limita bastante o ritmo xa que hai moitas subidas e baixadas e hai que facer moitos treitos andando", aseguró la corredora, que no se marca ninguna expectativa a nivel de resultados. "Non son especialmente boa baixando nin subindo e esta carreira ten bastantes dificultades técnicas, intentarei facelo o mellor posible, pero o máis importante é desfrutar".

Además de la Toxiza, también planea realizar otras pruebas en la comarca, como la Camovi, o la Ruta dos Muiños . "Trato de facer tódalas que poido na Mariña para contribuir a que se sigan organizando. En xeral encántame ir a este tipo de probas pola gran cantidade de sitio se xente que se coñece, polo compoñente social que hai", concluyó.