Tostas y mucho más

El gastrobar Mareta de Ribadeo (Rosalía de Castro, 10) está cerca de cumplir su quinto aniversario y lo hará tras haber recibido recientemente la distinción de un Solete de la Guía Repsol, que destaca sus "apetecibles tostas para desayunar y brunch, algo poco habitual por aquí", dice la reseña, que añade que "sus propuestas entran por los ojos y no decepcionan a sus variopintos clientes".

La propietaria, Virginia Eceiza Baltar, agradece este reconocimiento que la anima a seguir mejorando. "Es emocionante, sientes mucha gratitud porque a todo el mundo le gusta que le reconozcan su trabajo y cuando intentas hacerlo bien, porque yo soy muy inconformista y exigente, que te den un poco se agradece. Además es una publicidad que no teníamos, es siempre positivo y te da ganas de hacerlo mejor, de no bajar la guardia", comenta.

El negocio –cuyo nombre hace referencia "al oleaje que se levanta cuando hay viento del norte"– abrió sus puertas en abril de 2017. Su impulsora, asturiana de familia paterna ribadense, explica que tras estudiar y trabajar en un local hostelero de Oviedo unos años decidió que quería trabajar para sí misma y hacerlo más cerca de su familia, asentada en el occidente astur. "Ribadeo era la opción que más me gustaba, me tiraba mucho por ser mi padre y mis abuelos de aquí, y también era la mejor localización para el negocio", explica sobre una decisión acompañada de "mucha ilusión pero también un poco de miedo", que pronto se disipó con la cálida acogida. "Fui súper bien recibida aquí, mucha gente conocía a mi abuelo, y enseguida se asentó clientela. El negocio fue siempre in crescendo, a mejor, pero a mí y al resto de la humanidad estos años nos dificultaron mucho tener la línea que teníamos", reconoce sobre el impacto de la pandemia, sin embargo el balance general es satisfactorio.

Virginia Eceiza ideó un local donde quería que "la gente se sintiera a gusto, con una decoración sencilla, un ambiente acogedor" y con una oferta diferente para desayunar, con una carta amplia y cabida para todos los gustos. Tostas de pan natural (con aceite de oliva, tomate y jamón, con mantequilla y mermelada, con queso manchego, con aguacate y huevo duro o con Nocilla, entre otras), huevos revueltos solos o con bacon, cuencos de fruta natural y cereales, sándwiches, gofres con distintas variantes o repostería casera o sin gluten son algunas de las opciones para los desayunos en Mareta, que tiene mucha demanda del "desayuno peregrino" que incluye fruta natural, pan, bizcocho, huevos revueltos, bacon, frutos secos, café o infusión.

El local ofrece además la opción de encargar los desayunos para recogerlos allí y, otra posibilidad más como son los "desayunos para regalar" con salida en fechas especiales como cumpleaños, Día de la Madre o Día del Padre e incluso despedidas de soltera, que "está funcionando bastante bien".

El gastrobar Mareta también es punto de parada en los vinos de la localidad. "Intentamos que hubiera un buen ambiente para que la gente pudiera venir a tomar el vino a mediodía o a la noche, porque estamos en Ribadeo y el ambiente de vinos es muy chulo, y se consiguió bastante bien; sobre todo los viernes por la noche, los sábados y los domingos al mediodía tenemos muy buen ambiente de vino y de vermú también", comenta la dueña del local, que además participa en el tapeo de los viernes.

Son varias las ideas que la propietaria tiene en la cabeza para poner en marcha en el negocio, donde siempre procura "hacer las cosas bien, que sea casero, que esté rico y con buena presentación", y confía en que pronto puedan quedar atrás las sombras de la pandemia. "Sigue habiendo algo de miedo porque hay mucha gente sin vacunar, otra que no está de acuerdo con las restricciones, pero sí es verdad que ahora la gente está más animada", dice, con la esperanza en que la situación se vaya normalizando