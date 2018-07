La Torre de los Moreno de Ribadeo pasará a ser privada para su rehabilitación

El gobierno municipal de Ribadeo dio un paso decisivo de cara a la rehabilitación y conservación de la Torre de los Moreno, el más emblemático de los edificios ribadenses y sin duda uno de los más señeros de toda la provincia. Esta decisión se toma en connivencia con la empresa propietaria de la mayor parte del inmueble, Paisajes de Asturias, con la que llegaron a un acuerdo. En él se estipula que el Ayuntamiento de Ribadeo cede a la empresa el 21% que posee de este Bien de Interés Cultural (BIC) y esta contrae la obligación de restaurar el edificio, al menos en lo que se refiere a problemas estructurales y de seguridad pública, es decir, la rehabilitación de la fachada, que actualmente se encuentra muy desgastada y hay numerosos elementos que corren el riesgo de desprenderse.

La cesión de ese porcentaje a la empresa no será gratuita. El Ayuntamiento recibe a cambio un edificio rehabilitado en la Praza de Abaixo que el alcalde, el nacionalista Fernando Suárez, que fue quien impulsó esta solución para el inmueble, avanzó que irá destinado al juzgado de paz, que ahora se encuentra en una situación casi ruinosa.

La operación está pendiente de dos cuestiones, una privada y otra pública. La privada se refiere al porcentaje del 19% de la Torre de los Moreno que está en manos de propietarios a día de hoy desconocidos. En el caso de que aparezcan, se negociará con ellos y tendrán que hacer frente a una serie de pagos de la parte proporcional de las obras que se fueron ejecutando en el edificio.

En cuanto a la parte pública, se refiere a que la operación tiene que ser refrendada por la Xunta de Galicia, concretamente por dos consellerías, la de Facenda y la de Cultura.

La primera debe dar el visto bueno a nivel económico y la segunda en lo tocante a los aspectos técnicos y arquitectónicos del edificio ya que se trata de un Bien de Interés Cultural en sí mismo. Es decir, no es un inmueble enmarcado dentro de un BIC, sino que es un BIC propiamente dicho, lo que acarrea unas exigencias importantes.

Fernando Suárez explicó que la Xunta podría ejercer los denominados derechos de tanteo y de retracto para frenar la operación, pero apuntó que en caso de que lo haga el edificio pasará a ser responsabilidad suya y será el ente autonómico el que tendría que afrontar las obligaciones que se planteen a nivel de rehabilitación, que son muy importantes.

El regidor explicó que el Gobierno gallego está en su derecho de asumir esa parte de la propiedad municipal tal y como contempla la Lei de Patrimonio de Galicia "dado que a Xunta si que ten infinitamente máis recursos económicos e competencias legais para facerlle fronte á conservación e uso desde edificio".

ADQUISICIÓN. Suárez Barcia ya se anticipó a una de las cuestiones que más se plantea por el vecindario ribadense durante los últimos años, que es la opción de que el Concello de Ribadeo adquiera la totalidad del edificio para dedicarlo a alguna función, nunca especificada. A este respecto, el alcalde apuntó: "É outra posible saída da que se falou, a adquisición total da Torre dos Moreno ou mesmo a colaboración na súa rehabilitación integral coa nosa porcentaxe de participación, pero foron sendo descartadas por motivacións de desproporción económica e por cuestións de legalidade".

En cuanto a la rehabilitación, el alcalde recordó que "hai que ter en conta que unha valoración aproximada do custo de rehabilitación integral suporía uns 5 millóns de euros, o cal sería comprometer toda a inversión municipal durante moitos anos para funcións que non son propias para un Concello nin útiles para os veciños. A opción de participación na rehabilitación na parte que nos correspondería (21,25%) superaría o 1.000.000 euros e supoñería investir fondos públicos a un ben de natureza maioritariamente privada cando a porcentaxe do Concello son partes proindivisas de todo o edificio, polo que tampouco se podería obter ningún rendemento destas inversións".

Para establecer un baremo en el que basar cuánto podría valer el 21% de la propiedad del edificio que tiene el Ayuntamiento, este encargó tres tasaciones diferentes, dos de ellas de organismos públicos y otra más de una empresa privada. El resultado fue una horquilla que va de los 110.000 a los 180.000 euros.

CONTROVERSIA. Una vez elaborada esta propuesta, que el propio regidor reconoció que es «moi complexa» y que estuvo madurándola y perfeccionándola "durante varios anos", ahora dice estar convencido de que una vez que salga a la opinión pública está seguro de que "xerará debates e controversias, ideas de todo tipo. Pero aquelas persoas que temos a representación pública dos veciños temos que atender sempre a garantir o mellor interese público, xunto coa salvagarda da seguridade pública, algo que a día de hoxe non está garantida. Queremos polo tanto que iso mude e que a Torre dos Moreno poida estar rehabilitada e segura nun curto período de tempo".

Reconoció que la situación del edificio a nivel estructural es en este momento complicada porque en la fachada hay una gran cantidad de elementos muy inestables y que amenazan con venirse abajo en cualquier momento.

En caso de que eso sucediera ahora y de que alguna persona sufriese daños se daría la circunstancia de que el Concello de Ribadeo sería responsable civil a nivel subsidiario, pero el alcalde lo sería a título penal porque existen varios informes técnicos, incluso de los propios técnicos municipales, advirtiendo de que esto puede suceder y es necesario corregir el abandono del inmueble.

No se actuó en el mismo desde que hace unos años se repararan algunas vigas en su parte trasera y otros elementos menores.

"En segredo"

El portavoz municipal del PP ribadense, Jesús López Penabad, aseguró el miércoles que el asunto es muy complejo y se quejó de que toda esta solución, pese a ser de interés público, se hizo "a espaldas do resto dos grupos políticos, xa que era algo do que non tiñamos nin idea, nin sequera antes da xunta de portavoces na que se nos relatou" y dice que aún no pueden exponer su parecer "porque é asunto moi complicado que precisamos analizar".