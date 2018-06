Máis de 350 nenos e nenas entre os 6 e 12 anos pertencentes a categorías base (prebenxamín, benxamín, alevín, infantil feminino) xunto a Special Olympics de 17 clubs de fútbol sala galegos, participarán entre o 14 e 17 de xuño no Torneo de Fútbol Sala Memorial Heroes do Orzán 2018, que se desenvolverá nos pavillóns do Ventorrilo e Novo Mesoiro, na cidade da Coruña

A sétima edición do torneo foi presentada esta mañá na sede da Deputación da Coruña polo deputado responsable da área de Deporte e Xuventude da institución provincial, José García Liñares; o presidente da Fundación Imdecum, organizadora do campionato, Marcelino Luna, e familiares e compañeiros de Rodrigo Maseda Lozano, Javier López López e José Antonio Villamor Vázquez, os tres policías falecidos en acto de servizo a finais de xaneiro de 2012 nas augas do Orzán durante o intento de rescate do mozo eslovaco Tomas Velicky. Tamén asistiron a presidenta provincial de Cruz Vermella, Mercedes Casanova, o tesoureiro de Special Olympics, Elías Palacio, e a deputada popular Mariel Padín, ademais da inspectora xefe da brigada de Seguridade Cidadá da Policía Nacional en Galicia Nuria Palacios.

Coa celebración deste evento deportivo, ademais de promover o deporte de base entre os nenos e nenas coruñesas, a Deputación quere contribuír a que a memoria dos heroes do Orzán non caia no olvido, segundo apuntou García Liñares, que subliñou "a lección de humanidade, profesionalidade e valentía" dos tres axentes, que "non dubidaron en arriscar a súa vida" para axudar a alguén en apuros. Liñares comprometeu tamén o apoio da Deputación para que o torneo siga crecendo no futuro e promocionando o deporte entre os pequenos.

"Agradecemos moito esta iniciativa tan bonita", afirmou Isabel Lozano, nai de Rodrigo Maseda, un dos policías homenaxeados, que subliñou o apoio das institucións para que o campionato siga medrando e fomentando entre os cativos "valores como o deporte e o traballo en equipo". No mesmo sentido pronunciouse Carmen López, nai de Javier López, que tivo palabras de gratitude "para todos os que fan isto posible" e agradeceu aos que "traballan tanto para que isto poda celebrarse, en especial a Fundación Imdecum".

Pola súa banda, o presidente da Fundación Imdecum, Marcelino Luna, agradeceu o "apoio incondicional" das familias, da Deputación da Coruña, a Cruz Vermella e outras entidades colaboradoras "para que o campionato siga crecendo".

Nesta edición do Memorial Heroes do Orzán, os clubs participantes son: Troula Betanzos FS, CD Los Rosales, UD Juvenil de Almeiras, FS Femenino Castro, Fisober FSF, Pescados Rubén Burela FS, Hércules Coruña FS, 5Coruña FS, Club del Mar San Amaro, Ex-Alcohólicos, Distrito V FS, Ventorrillo FS, A Fervenza FSF, Viaxes Amarelle FSF, Fundación Eu Son, Adcor e Aspanane. Moitos deles competirán en diferentes categorías, masculinas e femininas, que inclúen prebenxamín, benxamín, alevín, infantil feminino e Special Olympics (Nivel 2).

TRES RETRATOS COMO AGASALLO. O próximo día 14 de xuño celebrarase unha ofrenda floral na coiraza do Orzán en homenaxe aos tres heroes falecidos. Este mércores as súas familias recibiron tres retratos como agasallo e para o seu recordo, do artista Juan Carlos Martínez, Charly, autor da imaxe do Memorial 2018.