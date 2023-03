Tormenta en el asilo de Ribadeo

La tramitación de las residencias de ancianos en Ribadeo parece ser una inagotable fuente de encontronazos entre el Concello y la Xunta de Galicia. El mismo día que la administración local anunció que se abre un plazo de 20 días para que presenten ofertas las empresas interesadas en la concesión de las obras de reforma del hospital asilo San Sebastián y San Lázaro de la villa ribadense, que tendrán un importe de 1,6 millones de euros, la Consellería de Política social hizo público que tendrá que ser el Concello de Ribadeo el que busque una solución transitoria a los residentes de dicho hospital asilo mientras este no vuelve a estar operativo para acogerlos. Es decir, no solo mientras se ejecutan las obras sino mientras no llega el nuevo mobiliario y se pone en marcha su nuevo modelo de gestión, pues la congregación religiosa que lo coordinaba dejará de hacerlo.

La consellería se basa para tomar esta decisión en el Decreto 254 del año 2011 que indican que "regula o réxime de rexistro, acreditación e inspección dos servizos sociais de Galicia" y añaden que allí se establece que ante un cese temporal o total de actividad de un centro, "o titular do que dependa o inmoble debe trasladar tres meses antes da data prevista do cesamento da actividade unha memoria na que se recolla a situación e destino previsto para as persoas usuarias do servizo. É dicir, é o Concello o que debe propoñer unha solución para estas persoas". Esto choca frontalmente con las consideraciones del gobierno municipal que siempre sostuvo que las competencias en materia de servicios sociales se encuentran transferidas y en manos de la Consellería de Política Social.

Dicho departamento autonómico sí apunta que autorizó las obras de remodelación que solicitó el Concello "para modernizar o centro e adaptalo aos requisitos técnicos que esixe a lei". Además dicen que para facilitar ese procedimiento la Xunta llegó a modificar la normativa que regula las obras en centros de servicios sociales e introdujo cambios "que facilitaron unha solución á necesaria adaptación deste centro. Así se lle trasladou ao alcalde de Ribadeo en marzo de 2021, nunha carta onde se lle pedía que nos trasladase as posibilidades que existían para adaptar a residencia e o financiamento necesario e sobre a que non se obtivo resposta".

Y es que el tema de la financiación va a ser otro frente abierto entre Xunta y Concello, porque la Consellería de Política Social no parece dispuesta a hacer aportaciones. Se basan, según ellos, en que la Xunta firmó con la Fegamp un acuerdo marco de colaboración para destinar 18,5 millones de euros a un plan de inversiones para construcción, reforma o ampliación de centros para mayores de titularidad municipal. Recuerdan que se publicó en el DOG del 7 de marzo de 2022 "e os concellos tiveron ata o 22 de abril do mesmo ano para presentar as súas solicitudes. Para sorpresa da Xunta, o Concello de Ribadeo non solicitou estas axudas para poder reformar o centro".

Asimismo, Política Social explica también los pormenores de este caso desde su punto de vista: "As residencias de maiores creadas, xestionadas ou mantidas polo concellos son competencia municipal, reservándose unicamente á Xunta de Galicia unha función de coordinación". Citan una ley de 2008 que atribuye a los concellos "a competencia para a creación, xestión e mantemento dos seus centros e programas especializados, reservando á Xunta unha función de coordinación".

Ofertas, desde este jueves

La edil de Obras ribadense, Mónica Freire, anunció justamente el miércoles que este jueves se abre un plazo de 20 días para que las empresas interesadas en hacer la reforma del asilo presenten ofertas. Indicó que la obra se hará con o sin la Xunta porque "para nós a atención aos maiores é un eixo fundamental e por iso nos marcamos o reto de acondicionar o Hospital Asilo para convertelo nun espazo moderno e no que os seus usuarios reciban unha atención axeitada e especializada".