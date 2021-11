Tomé: "Maroto descarta intervenir Alcoa en el momento actual, pero no en el futuro"

El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, ha matizado unas declaraciones de la ministra de Industria, Reyes Maroto, en las que descartaba –en una entrevista en la Cadena SER– una intervención pública de la factoría de Alcoa en San Cibrao, en el municipio de Cervo.

"Ella (por Reyes Maroto) a lo que se refería, por lo menos por las noticias que yo tengo, es a la situación de ahora mismo y que hay en este momento, que no iba a intervenir. Eso no quiere decir que en el futuro no lo pueda hacer", ha subrayado.

En este línea, antes de presentar el proyecto de presupuestos de la Diputación lucense en el pazo provincial de San Marcos, Tomé se ha apresurado en aclarar que él entiende que "las declaraciones de la ministra se refieren al momento actual, no quiere decir que si eso avanza en alguna de las direcciones para conseguir una solución, el Ministerio no vaya a actuar".

En cuanto a la planta de A Mariña, el presidente provincial ha exigido a la multinacional americana de Alcoa que "se deje de marear la perdiz" y que "negocie en serio con los compradores".

"O bien (Alcoa) sigue ella con el proyecto industrial adelante o tiene que vender a un comprador", ha reivindicado finalmente el presidente de la Diputación.